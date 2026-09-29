Hơn 600.000 đồng một kg cá heo nước ngọt

Cá heo nước ngọt có thân dẹt, nhỏ, da láng và không có vảy. Đuôi, vây có màu đỏ cam. Khi được đưa khỏi mặt nước, cá phát ra tiếng kêu éc éc nên được gọi là cá heo.

Vào mùa nước nổi, người dân miền Tây thường đánh bắt loại cá này bằng lợp, giăng lưới. Tuy nhiên, đầu mùa năm nay lượng cá đưa về các vựa chưa dồi dào, khiến giá vẫn ở mức cao.

Chị Loan, chủ một vựa hải sản ở An Giang, cho biết mỗi ngày chị chỉ gom được khoảng 5-7 kg cá heo nước ngọt. Giá loại 1 (28-30 con một kg), hàng còn sống, đang ở mức khoảng 620.000 đồng một kg, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo chị Loan, cá heo nước ngọt trên thị trường có sự khác biệt về kích cỡ và hình dáng. Những con lớn, thân đầy đặn, kích cỡ đồng đều thường có giá cao hơn loại nhỏ. "Đầu mùa nước nổi nên cá còn khan, mỗi lần chỉ gom được 5-10 kg. Để cá còn sống tới tay khách hàng khá kỳ công", chị Loan nói.

Khảo sát tại các vựa ở An Giang, Đồng Tháp và Cần Thơ cho thấy cá heo nước ngọt loại lớn, còn tươi sống có giá khoảng 450.000-600.000 đồng một kg, tăng khoảng 10% so với cùng kỳ. Loại nhỏ hơn, khoảng 40-45 con một kg, có giá khoảng 400.000 đồng.

Trong khi đó, cá khoảng 80 con một kg, đã làm sạch, cấp đông hoặc ướp đá, có giá 120.000-160.000 đồng một kg. Giá bán vì vậy chênh lệch đáng kể theo kích cỡ và tình trạng bảo quản.

Cá heo nước ngọt bán tại chợ ở TP HCM. Ảnh: Thi Hà

Anh Thành, một đầu mối thủy hải sản tại chợ Phạm Văn Hai, phường Tân Sơn Hòa, cho biết đầu mùa chỉ nhập cá heo nước ngọt khoảng một lần mỗi tuần. Những con lớn không dễ gom đủ số lượng để bán thường xuyên.

Loại cá này cũng dễ hao hụt khi vận chuyển xa, đặc biệt với hàng còn sống. Vì vậy, anh chủ yếu lấy loại nhỏ, khoảng 70-80 con một kg, để thuận tiện đưa lên TP HCM.

"Loại này hao hụt lắm, nếu vận chuyển không khéo lên đến nơi cá chết hết thì nguy cơ lỗ cao", anh Thành nói.

Ở chiều nuôi, cá heo cũng không phải loại có thể nhanh chóng tăng sản lượng. Anh Luân, một hộ nuôi cá heo ở Đồng Tháp, cho biết cá thường được nuôi trong lồng bè, nơi có nguồn nước sạch và dòng chảy. Từ lúc thả giống đến khi thu hoạch mất khoảng 8-10 tháng. Trong quá trình nuôi, người dân phải thường xuyên theo dõi, vệ sinh khu vực nuôi để hạn chế cá bệnh, chết hàng loạt.

Chi phí giống cũng khá cao. Hiện giống cá heo có giá khoảng 3.000-4.000 đồng một con, mỗi kg khoảng 200-300 con, tương đương 600.000-1,2 triệu đồng tiền giống. Do nguồn giống không nhiều, anh Luân chủ yếu bán theo con thay vì tính theo kg.

Theo các cơ quan nông nghiệp tại Đồng Tháp và An Giang, cá heo có giá trị kinh tế cao nhưng thời gian cho thu hoạch dài và cá nuôi thường chỉ có một vụ mỗi năm. Các địa phương khuyến cáo người dân không nên mở rộng nuôi khi chưa nắm rõ kỹ thuật và chưa có đầu ra ổn định để hạn chế rủi ro thua lỗ.