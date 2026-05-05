Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn lao dốc, xuống thấp nhất trong 3 tháng qua

Sáng 5-5, Công ty Vàng bạc - Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào 162 triệu đồng/lượng, bán ra 165 triệu đồng/lượng - giảm 1,3 triệu đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua.

Công ty Mi Hồng hạ giá giao dịch vàng miếng SJC thấp hơn, mua vào và bán ra lần lượt là 162,5 triệu đồng/lượng và 164,5 triệu đồng/lượng.

Cùng nhịp giảm sâu, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% các loại được giao dịch quanh mức 161,5 triệu đồng/lượng mua vào, 164,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng trong nước giảm mạnh theo giá thế giới và đang ở mức thấp nhất trong hơn 3 tháng qua.

Trên thị trường quốc tế, giá kim loại quý lao dốc mạnh. Tới 9 giờ 30 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay được giao dịch ở mức 4.540 USD/ounce, tăng trở lại gần 20 USD so với đầu phiên sáng. Tuy nhiên, nếu so với phiên trước, giá vàng giảm gần 60 USD/ounce.

Xung đột giữa Mỹ và Iran tiếp tục căng thẳng đã đẩy giá dầu thô lên trên 113 USD/thùng. Trong khi đó, đồng USD mạnh lên đã khiến vàng – tài sản định giá bằng USD – trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ ngoại tệ khác, từ đó thúc đẩy lực bán kim loại quý này.

Giá vàng liên tục đi xuống

Dù giá vàng giảm mạnh nhưng theo dự báo mới nhất, chuyên gia Nitesh Shah, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu hàng hóa và kinh tế vĩ mô tại đơn vị quản lý tài sản toàn cầu WisdomTree, cho rằng vẫn có triển vọng tăng trong trung - dài hạn, bất chấp kim loại quý này gặp khó khăn trong việc trở thành tài sản trú ẩn vốn an toàn.

Theo kịch bản cơ bản mới nhất của chuyên gia Nitesh Shah, giá vàng được dự báo sẽ quay lại tiệm cận mức cao nhất mọi thời đại vào quý 1/2027. Cụ thể, giá vàng sẽ ở mức khoảng 5.500 USD vào quý I/2027. Ngay cả trong kịch bản kém tích cực hơn - khi lạm phát giảm xuống 2%, đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu tăng, giá vàng vẫn được dự đoán sẽ giữ ở mức khoảng 4.630 USD/ounce.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 144,4 triệu đồng/lượng.