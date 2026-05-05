Nợ thuế 60 nghìn đồng, bị phạt 5,7 triệu: Sai sót nhỏ, trả giá xót ví

Đầu tháng 4/2026, anh N.T.T (Hà Nội) nhận được thông báo của Thuế TP Hà Nội về việc giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu liên quan đến quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2024.

Theo thông báo, cơ quan thuế xác định anh T. đã quá thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN đối với cá nhân thuộc diện phải trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế.

“Căn cứ dữ liệu quản lý thuế, cơ quan thuế xác định anh T. có thu nhập thuộc diện phải tự quyết toán thuế năm 2024 nhưng chưa thực hiện hoặc quyết toán thuế chưa đúng quy định, dẫn tới còn thiếu số tiền thuế phải nộp”, thông báo nêu rõ.

Chia sẻ với PV VietNamNet, anh T. cho biết rất bất ngờ khi nhận được thông báo này, bởi nhiều năm qua anh thường ủy quyền quyết toán thuế TNCN cho cơ quan nơi làm việc và không biết có phát sinh khoản thu nhập từ đơn vị khác. Vì vậy, anh cũng không kiểm tra thông tin trên ứng dụng eTax Mobile.

Anh T. nhận được thông báo của Thuế TP Hà Nội về việc giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu liên quan đến quyết toán thuế TNCN năm 2024. Ảnh: Nguyễn Lê

Sau khi nhận được thông báo, anh T. đăng nhập eTax Mobile để kiểm tra và mới biết hệ thống đã có hướng dẫn về việc không thuộc diện được ủy quyền quyết toán do có thêm khoản thu nhập 600.000 đồng từ đơn vị chi trả khác ngoài nơi làm việc chính. Do đó, anh chưa nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2024 và phát sinh số thuế nợ 60.000 đồng.

Liên hệ với Thuế TP Hà Nội, anh T. được cán bộ thuế hướng dẫn đăng nhập hệ thống eTax Mobile, sử dụng chức năng hỗ trợ lập tờ khai để hoàn tất thủ tục quyết toán thuế.

Theo hướng dẫn của cán bộ thuế, sau khi nộp tờ khai, người nộp thuế phải thực hiện hai nghĩa vụ: nộp đủ số thuế còn thiếu và tiền chậm nộp phát sinh; đồng thời chịu xử phạt vi phạm hành chính do nộp chậm hồ sơ khai thuế.

Liên quan đến mức xử phạt, cán bộ thuế cho biết có hai tình huống. Nếu người nộp thuế không kê khai hoặc không nộp số thuế phải nộp, cơ quan thuế có thể xem xét xử lý theo hành vi trốn thuế, với mức phạt bằng 1,5 lần số thuế phải nộp.

Trường hợp người nộp thuế đã chủ động khắc phục, nộp đầy đủ số tiền, thì sẽ bị xử phạt hành chính với mức 5,75 triệu đồng.

Cán bộ thuế cũng lưu ý, nghĩa vụ kê khai, quyết toán thuộc trách nhiệm của người nộp thuế. Với các trường hợp có nhiều nguồn thu nhập, cá nhân cần chủ động theo dõi và thực hiện đúng quy định. Thông thường, cơ quan thuế chỉ gửi thông báo khi đã quá thời hạn.

Ngoài ra, cơ quan thuế khuyến nghị người nộp thuế cần thường xuyên kiểm tra thông tin thu nhập trên hệ thống eTax Mobile, đặc biệt khi có nhiều nguồn thu nhập, để tránh phát sinh vi phạm và bị xử phạt do nộp chậm.

Thực tế, không chỉ anh T. mà nhiều người nộp thuế có thể rơi vào tình huống tương tự nếu không theo dõi đầy đủ các nguồn thu nhập của mình.

Anh T. cho rằng, do eTax Mobile đã có tính năng “Thông báo”, cơ quan thuế có thể tận dụng để gửi tin nhắn trực tiếp, giúp người nộp thuế kịp thời nắm được tình trạng chưa quyết toán hoặc còn nợ thuế, thay vì phải chủ động tra cứu qua nhiều bước mới phát hiện.

Hiện nay, Luật Quản lý thuế quy định cá nhân được miễn thuế TNCN khi có thu nhập từ tiền lương, tiền công phát sinh số thuế phải nộp sau quyết toán của từng năm từ 50.000 đồng trở xuống.