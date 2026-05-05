Nhiều người ở TPHCM, Tây Ninh và Vĩnh Long trúng xổ số miền Nam vào sáng 5-5

Sáng 5-5, sau khi kết quả xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số đã tìm ra nhiều khách hàng ở TPHCM, Tây Ninh và Vĩnh Long trúng giải độc đắc và giải an ủi vé số của 2 đài là Cà Mau và Đồng Tháp.

Theo đó, vé số Đồng Tháp, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Đồng Tháp mở thưởng chiều 4-5, giải độc đắc (dãy số 024185) được xác định trúng tại tỉnh Tây Ninh.

Nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 2 vé Đồng Tháp là đại lý vé số Lan Hùng Tú ở phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh.

Trong 2 ngày 3 và 4-5, đại lý vé số Lan Hùng Tú cũng là nơi đổi thưởng cho nhiều khách hàng trúng giải độc đắc (dãy số 023315) 7 vé Bình Phước, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Bình Phước mở thưởng chiều 2-5.

Giải an ủi của vé số Đồng Tháp trúng tại TPHCM và tỉnh Tây Ninh. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Duy Nghĩa ở xã Dầu Tiếng, TPHCM và đại lý vé số An Nam ở xã Đông Thành, tỉnh Tây Ninh.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Đồng Tháp, giải độc đắc (dãy số 207225) của vé số Cà Mau được xác định trúng tại tỉnh Vĩnh Long.

Giải an ủi của vé số Cà Mau cũng trúng tại tỉnh Vĩnh Long. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Phú Vinh ở phường Nguyệt Hóa, tỉnh Vĩnh Long.

Tuần trước, giải độc đắc của vé số Cà Mau trúng tại tỉnh An Giang; còn giải độc đắc của vé số Đồng Tháp "ở lại" tỉnh Đồng Tháp.

Hôm nay, xổ số miền Nam ngày 5-5 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Bến Tre, Vũng Tàu và Bạc Liêu.