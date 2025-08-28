Giá vàng miếng SJC tiếp tục lập đỉnh mới trong sáng 28-8

Giá vàng miếng SJC tiếp tục lập đỉnh mới

Sáng 28-8, thị trường vàng trong nước tiếp tục ghi nhận những biến động bất ngờ khi giá vàng miếng SJC tăng thêm 200.000 đồng mỗi lượng so với hôm qua. Cụ thể, công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá mua vào ở mức 126,7 triệu đồng/lượng và bán ra 128,2 triệu đồng/lượng.

Không chỉ SJC, các doanh nghiệp vàng lớn và ngân hàng thương mại như PNJ, DOJI, Eximbank, Sacombank hay ACB đều giữ giá vàng miếng ở vùng đỉnh kỷ lục.

Đây là ngày thứ ba liên tiếp giá vàng miếng leo thang, củng cố xu hướng đi lên bất chấp biến động trái chiều của thị trường quốc tế.

Đáng chú ý, mức giá tại các cửa hàng vàng nhỏ ở TP HCM cũng thu hẹp dần khoảng cách với các công ty lớn. Nếu vài ngày trước, chênh lệch có thể lên đến 2-3 triệu đồng mỗi lượng, thì hiện tại giá vàng miếng SJC ở các tiệm chỉ cao ở công ty lớn hơn khoảng 400.000 đồng, giao dịch phổ biến quanh mức 127,6 triệu đồng/lượng mua vào và 128,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Xu hướng tăng không chỉ xuất hiện ở vàng miếng mà còn lan sang vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99%. Các doanh nghiệp hiện niêm yết giá mua vào khoảng 120,1 triệu đồng/lượng và bán ra 122,6 triệu đồng/lượng, cũng tăng thêm 200.000 đồng so với phiên trước.

Giá vàng miếng SJC tăng tiếp vào sáng nay

Cả giá vàng miếng SJC lẫn vàng nhẫn đều tăng tiếp trong bối cảnh nhu cầu của thị trường vẫn ở mức cao, nguồn cung hạn chế.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, nhiều người đã chuyển sang mua vàng nhẫn khi vàng miếng thường xuyên khan hàng. Giá vàng nhẫn cũng thấp hơn nhiều so với vàng miếng.

Giá vàng miếng SJC tăng theo thế giới

Giá vàng trong nước tăng mạnh do ảnh hưởng từ giá thế giới. Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay đang được giao dịch ở mức 3.686 USD/ounce, tăng thêm khoảng 10 USD/ounce so với phiên trước. Đồng USD hạ nhiệt cũng hỗ trợ giá vàng đi lên.

Đồng thời, các nhà đầu tư đang có tâm lý thận trọng trước những bất ổn địa chính trị và kinh tế ở Mỹ liên quan tới những chỉ trích liên tiếp từ Tổng thống Trump đối với chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED).

Giá vàng miếng SJC tăng liên tiếp những ngày qua

Với thị trường trong nước, theo giới phân tích, giá vàng vẫn chưa phản ứng nhiều với quy định mới tại Nghị định số 232/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

Điểm nhấn quan trọng của nghị định lần này là chính thức xóa bỏ cơ chế nhà nước độc quyền trong sản xuất vàng miếng, cũng như độc quyền xuất khẩu và nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng. Đây được xem là bước ngoặt lớn của thị trường vàng sau nhiều năm vận hành dưới khuôn khổ chặt chẽ của Nghị định 24.

Nhiều người kỳ vọng khi nghị định mới được triển khai, thị trường vàng trong nước sẽ thêm nguồn cung, từ đó góp phần hạ nhiệt giá vàng.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 108,3 triệu đồng/lượng.