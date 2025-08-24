Giá vàng liên tục phá đỉnh, vượt 125 triệu/lượng: Điểm khác biệt với ‘cơn sóng’ đầu năm

Lý do giá vàng trong nước liên tiếp phá kỷ lục

Mở cửa phiên giao dịch sáng 21/8, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh lên mốc cao kỷ lục: 124,4-125,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra) và duy trì đến ngày 22/8.

Đáng chú ý, vàng nhẫn cũng không nằm ngoài cơn sốt khi leo lên 120,7 triệu đồng/lượng.

Trao đổi với PV VietNamNet, PGS.TS Nguyễn Hữu Huân (Đại học Kinh tế TPHCM) chỉ ra hai nguyên nhân cốt lõi khiến giá vàng trong nước liên tiếp phá kỷ lục, đó là do nguồn cung khan hiếm và tỷ giá tăng.

Theo ông Huân, nguyên nhân đầu tiên và sâu xa nhất vẫn là câu chuyện nguồn cung. Thị trường đang trong tình trạng khan hiếm vàng. "Chừng nào bài toán này chưa được giải quyết, mọi giải pháp khác đều không thể mang lại hiệu quả triệt để”, ông nhấn mạnh.

Yếu tố thứ hai là áp lực từ tỷ giá. “Những ngày gần đây, tỷ giá USD/VND liên tục tăng cao. Điều này có nghĩa là, dù giá vàng thế giới tính theo USD có giảm, nhưng khi quy đổi sang Việt Nam đồng, giá vẫn bị neo ở mức cao. Đây là yếu tố trực tiếp khiến giá vàng trong nước khó có thể hạ nhiệt theo thế giới”, ông Huân phân tích.

Chênh lệch giữa giá vàng thế giới và vàng trong nước ngày càng lớn. Ảnh: Nguyễn Huế

Vị chuyên gia cho hay các yếu tố địa chính trị và căng thẳng thương mại trên thế giới đang có xu hướng dịu xuống - lý do khiến giá vàng thế giới giảm. Tuy nhiên, chúng gần như không có tác động đến thị trường Việt Nam do vấn đề nội tại về cung - cầu và tỷ giá.

Trước mức chênh lệch giữa giá vàng SJC trong nước và giá vàng thế giới bị nới rộng lên 17-19 triệu đồng/lượng, ông Huân đề xuất cần có những giải pháp mang tính đột phá và căn cơ, phải giải quyết được vấn đề nguồn cung.

Cụ thể, cần xóa bỏ độc quyền vàng miếng SJC, cho phép nhập khẩu vàng nguyên liệu và tiến tới xây dựng một sàn giao dịch kim loại quý, trong đó có vàng và đặt trong Trung tâm Tài chính quốc tế.

Trong khi đó, chuyên gia tài chính Phan Dũng Khánh lại cho rằng đợt tăng giá này không đi kèm nhu cầu mua đột biến như các "cơn sốt" trước, mà chủ yếu do sự kỳ vọng của người bán.

Theo ông Khánh, không giống những cơn sốt vàng hồi đầu năm 2025 hay trong năm 2024, đợt tăng giá lần này có những điểm rất khác biệt.

“Nếu để ý kỹ, sẽ thấy thị trường không thực sự sôi động như trước. Không có cảnh người dân xếp hàng dài để mua vàng. Việc tăng giá này chủ yếu đến từ sự kỳ vọng của người bán và tình trạng thanh khoản thấp của thị trường. Dù liên tục lập đỉnh, nhưng mức độ không quá cao khi từ 120 triệu đồng lên đỉnh 125 triệu đồng/lượng.

Thế nhưng, điều này làm cho chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới ngày càng bị nới rộng”, ông Khánh phân tích.

Dự báo giá vàng thời gian tới, ông Khánh cho rằng nếu giá thế giới đi lên, cộng thêm nhu cầu trong nước tăng và tâm lý kỳ vọng thì giá vàng trong nước cũng sẽ tiếp tục tăng, nhưng biên độ không lớn.

Tuy nhiên, vị chuyên gia đặt vấn đề, trường hợp giá thế giới không tăng hoặc đi ngang, thậm chí giảm mà giá vàng trong nước vẫn tăng thì có thể do yếu tố đầu cơ. “Nếu vậy, cơ quan quản lý nhà nước cần vào cuộc xem xét, làm rõ có đầu cơ hay không, có thao túng giá hay không”, ông Khánh nói.

Chưa có vàng, đừng vội mua

Trước diễn biến phức tạp của thị trường, nhiều nhà đầu tư băn khoăn liệu đây có phải thời điểm thích hợp để mua vào, ông Huân cảnh báo đây là giai đoạn tiềm ẩn nhiều rủi ro.

"Nếu đã có vàng thì đó vẫn là một kênh trú ẩn an toàn, nhưng mua vào ở thời điểm này thì rủi ro sẽ rất lớn. Giá vàng trong nước hiện phụ thuộc lớn vào ‘rủi ro chính sách’. Nếu có quyết sách cho phép nhập khẩu vàng, xây dựng sàn vàng, giá vàng có thể sẽ tụt giảm nhanh", ông Huân khuyến cáo.

Thay vì vàng, nhà đầu tư có thể cân nhắc các kênh khác. “Xu hướng thường thấy là sau khi chốt lời ở thị trường chứng khoán, dòng tiền sẽ có thể tìm đến bất động sản, một kênh mà mặt bằng giá chưa tăng mạnh trong thời gian qua”, ông gợi ý.

Theo ông Huân, rất khó dự báo giá vàng trong nước do phụ thuộc vào các động thái điều hành chính sách sắp tới. Tuy nhiên, vị chuyên gia tin rằng, Chính phủ sẽ không để tình trạng chênh lệch giá quá lớn này kéo dài và những giải pháp căn cơ để ổn định thị trường sẽ sớm được thực thi.

Đồng quan điểm, chuyên gia tài chính Phan Dũng Khánh cũng lưu ý, trừ những người đầu tư dài hạn vài năm hoặc muốn đa dạng hóa tài sản, còn lại không nên đầu tư ngắn hạn hay “lướt sóng” vàng thời điểm này, sẽ rất rủi ro.