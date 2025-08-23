Giá vàng miếng SJC tăng lên mức khó tin, cách dự báo 130 triệu đồng không còn xa

Sáng 23-8, giá vàng miếng SJC bất ngờ được các công ty vàng đồng loạt đẩy lên mốc cao mới, 125,6 triệu đồng/lượng mua vào và 126,6 triệu đồng/lượng bán ra, tăng tới 1,2 triệu đồng/lượng so với hôm qua.

Đây là mức tăng rất mạnh của giá vàng miếng SJC trong nhiều ngày qua.

Biên độ chênh lệch giá mua – bán vẫn giữ ở mức 1 triệu đồng/lượng như đầu tuần đến nay. Diễn biến này cũng là đáng chú ý, vì trong những lần biến động mạnh trước đây, các doanh nghiệp thường giãn rộng biên độ giá mua – bán lên 2-3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng tiếp tục đi lên, hiện giao dịch ở mức 118,5 triệu đồng/lượng mua vào và 121 triệu đồng/lượng bán ra, tăng thêm 1 triệu đồng/lượng so với hôm qua. Chỉ trong hai ngày, vàng nhẫn đã tăng tổng cộng 1,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC liên tục tăng sốc

Giá vàng trong nước đi lên khi giá thế giới tăng vọt vào cuối tuần. Lúc 9 giờ (giờ Việt Nam), kim loại quý giao dịch trên sàn quốc tế ở mức 3.372 USD/ounce.

Theo giới phân tích, giá vàng nhảy vọt khi thị trường kỳ vọng rất lớn rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9 tới khiến chỉ số đồng USD (DXY) lao dốc mạnh, có thời điểm rơi thẳng đứng khoảng 1 % sau thông tin trên. Hiện chỉ số DXY ở mức 97,7 điểm. Điều này tác động rất tích cực đến giá vàng.

Dù vậy, quy đổi theo tỉ giá hiện hành, vàng thế giới cũng chỉ khoảng 107,7 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng nhẫn 13,3 triệu đồng và vàng miếng SJC hơn 18,9 triệu đồng.

Đây là mức chênh lệch rất cao của giá vàng trong nước so với thế giới. Khoảng cách này diễn ra trong bối cảnh giá vàng miếng SJC tăng nhanh – giảm chậm hơn giá thế giới.

Giá vàng thế giới tăng vọt trong phiên giao dịch cuối tuần