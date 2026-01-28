Giá vàng hôm nay vượt 180 triệu đồng/lượng

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay (28/1), giá vàng trong nước đồng loạt tăng vọt. Vàng SJC tăng tới 2,8 triệu đồng/lượng chiều mua vào và tăng 3,3 triệu đồng/lượng chiều bán ra, lên mức cao chưa từng có là 178,1 – 180,6 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Giá vàng nhẫn thậm chí còn tăng mạnh hơn với mức tăng từ 3,5 cho tới 4,2 triệu đồng mỗi lượng. Theo đó, một số thương hiệu vàng nhẫn lớn đang được mua – bán ở mức giá như sau:

Nhẫn SJC 999.9 177,0 – 180,0 triệu đồng/lượng; Nhẫn DOJI 177,2 – 180,2 triệu đồng/lượng; nhẫn Phú Quý 177,0 – 180,0 triệu đồng/lượng; nhẫn Bảo Tín Minh Châu 177,6 – 180,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn các thương hiệu đầu giờ sáng

Trên thế giới, giá vàng tiếp tục phá vỡ kỷ lục khi chỉ trong phiên giao dịch ngày 28/1 tại thị trường Mỹ (đêm qua, rạng sáng nay theo giờ Việt Nam), vàng giao ngay đã tăng tới 168,7 triệu đồng/lượng, chốt phiên tại 5.179,6 USD/ounce.

Sang đến phiên châu Á, đà tăng mạnh mẽ vẫn chưa chịu dừng lại. Chỉ tính đến 9h sáng theo giờ Việt Nam, kim loại quý này đã tăng thêm tới hơn 40 USD mỗi ounce và đang giao dịch quanh vùng 5.220 USD/ounce.

Những phiên tăng giá lịch sử này của vàng không đơn thuần cho thấy vàng trở thành kênh đầu tư hấp dẫn nhất trong thời điểm này, mà còn phản ánh một sự thay đổi cơ bản trong cách hệ thống tài chính toàn cầu định giá kim loại quý này trong bối cảnh bất ổn chưa từng có.

Căng thẳng quốc tế leo thang khiến các nhà đầu tư tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn. Xung đột giữa Mỹ và NATO về Greenland, các mối đe dọa thương mại đối với Canada với mức thuế tiềm năng 100%, và tình trạng bất ổn kéo dài ở Trung Đông đã tạo ra một mức phí rủi ro cao kéo dài, trực tiếp tác động đến nhu cầu vàng. Không giống như những biến động thị trường tạm thời, những thay đổi địa chính trị mang tính cấu trúc này cho thấy mức phí rủi ro cao sẽ tiếp tục duy trì, hỗ trợ giá vàng vượt qua các đợt điều chỉnh thông thường.

Trong đó, sự hỗ trợ quan trọng nhất đến từ hoạt động mua vào không ngừng nghỉ của các ngân hàng trung ương, đặc biệt là từ các thị trường mới nổi đang đa dạng hóa khỏi đồng đô la Mỹ.

Các ngân hàng trung ương toàn cầu đang mua vàng ở mức gần kỷ lục, trung bình 60 tấn mỗi tháng - gấp hơn ba lần mức trung bình trước năm 2022 là 17 tấn.

Nhu cầu từ các chính phủ đang cung cấp một lực cầu nhất quán mà dòng vốn bán lẻ và tổ chức không thể tạo ra trước đó.

Với diễn biến mạnh mẽ của thị trường kim loại quý này, các tổ chức tài chính lớn đã mạnh mẽ điều chỉnh dự báo của họ theo hướng tăng lên. Goldman Sachs hiện đặt mục tiêu 5.400 USD/ounce vào tháng 12/2026, tăng từ mức 4.900 USD trước đó.

JP Morgan dự báo giá trung bình đạt 5.055 USD/ounce vào quý 4/2026, và tăng lên mức 5.400 USD vào cuối năm 2027.

Những ý kiến ​​lạc quan hơn, bao gồm ICBC Standard Bank và Yardeni Research, nhận thấy tiềm năng đạt mức 6.000 đến 7.150 USD trong năm nay nếu điều kiện hiện tại tiếp tục.