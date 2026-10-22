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Giá vàng

Giá vàng

SJC Mua 139,300 Bán 142,300

BTMH Mua 138,100 Bán 142,100

Tỷ giá

USD Mua 25,620 Bán 26,030

EUR Mua 28,288 Bán 29,780

Giá vàng bất động, chênh lệch mua - bán mỗi nơi một kiểu

Sự kiện: Giá vàng

Sáng nay (22/10), giá vàng trong nước đứng im so với hôm qua. Theo đó, vàng miếng SJC bán ra ở mức 142,3 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, chênh lệch giá mua vàng miếng SJC mỗi nơi một kiểu, có nơi lên đến hơn 4 triệu đồng/lượng.

Vào lúc 9h, Công ty TNHH Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 139,3 - 142,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đứng im so với sáng qua. Chênh lệch mua - bán 3 triệu đồng/lượng.

Vàng miếng SJC tại Bảo Tín Minh Châu có giá 138,1 - 142,3 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua - bán 4,2 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch giá mua - bán vàng miếng giữa các doanh nghiệp mỗi nơi một kiểu. Ảnh: NY.

Chênh lệch giá mua - bán vàng miếng giữa các doanh nghiệp mỗi nơi một kiểu. Ảnh: NY.

Hệ thống vàng Mi Hồng niêm yết giá vàng SJC 140,8 - 142,3 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá mua - bán 1,5 triệu đồng/lượng.

Các thương hiệu cũng niêm yết giá vàng nhẫn khác nhau và giữ nguyên so với sáng qua. Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu có giá 138,1 - 142,1 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Phú Quý 138,7 - 141,7 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn DOJI 138,5 - 142,5 triệu đồng/lượng…

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới ở mức 4.121 USD/ounce, tăng 2 USD so với sáng qua.

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.632 đồng/USD, giảm 2 đồng so với sáng qua. Vietcombank niêm yết giá USD ở mức 25.650 - 26.030 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 40 đồng cả 2 chiều so với sáng qua.

Giá vàng hôm nay 22/10: Hồi phục nhẹ
Giá vàng hôm nay 22/10: Hồi phục nhẹ

Sáng 22/10, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 4.133 USD/ounce, tăng 16 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

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Theo Ngọc Mai ([Tên nguồn])

Nguồn: https://tienphong.vn/gia-vang-bat-dong-chenh-lech-mua-ban-moi-noi-mot-kieu-...

-22/10/2026 10:11 AM (GMT+7)
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