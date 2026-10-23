Giá vàng hôm nay 23/10: Lao dốc về gần mốc 4.000 USD/ounce

Giá vàng giảm mạnh do căng thẳng leo thang tại eo biển Hormuz đẩy giá dầu tăng cao, làm gia tăng lo ngại lạm phát và củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ.

Dữ liệu mới nhất cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Mỹ trong tuần kết thúc ngày 17/10 giảm 6.000 đơn, xuống 194.000 đơn, thấp hơn mức dự báo 200.000 đơn. Thị trường hiện nghiêng về khả năng Fed giữ lãi suất tại cuộc họp ngày 27 và 28/10, trong khi xác suất tăng thêm 0,25 điểm phần trăm vào tháng 12 tới ở mức khoảng 86%.

Căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang sau các thông tin về những vụ tấn công mới nhằm vào tàu thương mại tại eo biển Hormuz, đẩy giá dầu Brent lên khoảng 112,41 USD/thùng và dầu WTI (dầu ngọt nhẹ Mỹ) tiến sát 100 USD/thùng. Giá năng lượng tăng làm gia tăng áp lực lạm phát, qua đó hạn chế sức hấp dẫn của vàng, dù nhu cầu trú ẩn an toàn được hỗ trợ.

Giá vàng hôm nay lao dốc. (Ảnh: Minh Đức).

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 23/10, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 139,3 - 142,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng nhẫn SJC hiện ở mức 136,3 - 140,3 triệu đồng/lượng, giảm 1,1 triệu đồng/lượng (mua vào) và 600.000 đồng/lượng (bán ra).

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.026 USD/ounce, giảm 107 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Các chuyên gia dự báo Fed sẽ không tăng lãi suất trong tháng 10. Ngân hàng trung ương Mỹ đang đứng trước bài toán cân bằng giữa kiểm soát lạm phát và tránh những tranh cãi liên quan đến ảnh hưởng chính trị đối với chính sách tiền tệ.

Việc giá vàng chưa thể vượt ngưỡng kháng cự 4.200 USD/ounce đã thúc đẩy các quỹ đầu cơ bán ra. Số liệu lạm phát cao hơn dự kiến càng làm gia tăng áp lực này.

Dù vậy, dòng vốn vào các quỹ ETF vàng cùng hoạt động mua vào của ngân hàng trung ương vẫn tương đối vững, có thể giúp giá vàng duy trì vùng hỗ trợ 4.000 - 4.100 USD/ounce.