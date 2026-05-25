Giá vàng thế giới tăng gần 100 USD nhờ tín hiệu tích cực từ Iran

Tại thời điểm 6 giờ sáng 25/5, giá vàng thế giới áp sát mốc 4.580 USD, đây là tín hiệu lạc quan nhất sau đợt suy giảm trong khoảng 1 tuần qua.

Giá vàng vụt tăng trong bối cảnh cuộc đàm phán Mỹ - Iran xuất hiện những tia hi vọng có thể giúp khơi thông eo biển Hormuz.

Một số hãng truyền thông lớn, đồng loạt đưa tin về khả năng Mỹ - Iran tiến gần hơn đến một thỏa thuận dưới sự trung gian của Pakistan và sự thúc đẩy tiến trình hòa bình không mệt mỏi của Oman.

Giá vàng thế giới tăng dựng đứng sáng 25/5.

Một trong những nút thắt quan trọng nhất trong quá trình đàm phán là giải giáp hạt nhân với Iran và mở cửa Hormuz đã có tín hiệu tích cực, trong đó, Iran tuyên bố cam kết không phát triển vũ khí hạt nhân

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết, "chúng ta không tìm kiếm sự bất ổn trong khu vực. Bên đang tìm cách gây bất ổn là Israel. Iran sẽ không thỏa hiệp trước danh phẩm quốc gia".

Theo số liệu của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, Iran hiện sở hữu kho dự trữ hơn 400 kg uranium làm giàu cấp độ cao, được cho là gần ngưỡng cần thiết để chế tạo vũ khí hạt nhân.

Tín hiệu từ Iran đã lập tức phả hơi nóng lên thị trường tài chính toàn cầu. Chỉ số Dow Jones lập tức tăng gần 300 điểm, Nasdaq Composite tăng 50 điểm trong khi chỉ số S&P500 tăng gần 30 điểm.

Chỉ số DXY đo lường sức mạnh đồng đô la Mỹ suy giảm về 99 điểm, trong khi giá dầu thô WTY lao dốc mạnh nhất về vùng 91 USD/ thùng.

Giới phân tích cho rằng, áp lực duy nhất với giá vàng hiện nay là lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ vẫn ở mức cao. Trong trường hợp chỉ số này suy giảm thì giá vàng sẽ hoàn toàn rộng cửa để tiến đến vùng giá 6.000 USD/ ounce trong thời gian còn lại của 2026.