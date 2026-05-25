Người mua vàng bạc lỗ lớn

Vào lúc 7h ngày 25/5, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn và Bảo Tín Minh Châu cùng niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 158,5 - 161,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá vàng nhẫn các thương hiệu lớn cũng được giao dịch quanh mức này.

So với thời điểm cách đây khoảng 2 tuần, giá vàng đã giảm tới 7,9 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, người mua vàng ở vùng đỉnh không chỉ chịu thiệt hại do giá giảm mà còn “lỗ kép” bởi chênh lệch giá mua - bán duy trì ở mức cao. Với mức chênh lệch khoảng 3 triệu đồng/lượng, nhà đầu tư bán ra có thể lỗ gần 11 triệu đồng/lượng chỉ sau thời gian ngắn nắm giữ.

Diễn biến này cho thấy rủi ro lớn của việc “đu đỉnh” vàng trong giai đoạn thị trường biến động mạnh. Trước đó, khi giá vàng liên tục lập kỷ lục mới, nhiều người dân đổ xô mua vào với tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội. Tuy nhiên, khi giá đảo chiều giảm sâu, lực mua trên thị trường cũng suy yếu đáng kể.

Thị trường bạc cũng chứng kiến đợt điều chỉnh mạnh. Hiện bạc thỏi của Phú Quý và DOJI được giao dịch quanh mức 78 triệu đồng/kg, giảm khoảng 5 triệu đồng/kg so với 2 tuần trước. Nếu bán ra ở thời điểm này, nhà đầu tư có thể lỗ khoảng 7 triệu đồng/kg.

Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.135 đồng/USD, giữ nguyên so với sáng qua.

Tại Vietcombank, giá USD được niêm yết ở mức 26.111 - 26.391 đồng/USD (mua vào - bán ra). Giá USD tự do quanh mức 26.480 - 26.530 đồng/USD.