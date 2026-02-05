Phát giá 3,7 tỷ cho cây mai vàng là một cây cổ thụ vừa ra chợ An Giang, nhìn lạ nhất là cây me bonsai dáng cổ kỳ mỹ

Cây mai vàng ra hoa to 5 cánh là cây cổ thụ đầu tiên ra chợ xuân An Giang

Giữa hàng ngàn chậu hoa khoe sắc tại đường hoa Xuân Bính Ngọ 2026, dọc công viên Nguyễn Đăng Sơn (phường Long Xuyên, tỉnh An Giang), cây mai vàng của anh Phương (ngụ Sa Đéc, Đồng Tháp) sừng sững chiếm trọn sự chú ý. Đây được đánh giá là cây mai "khủng" nhất chợ hoa xuân tính đến thời điểm hiện tại.

Cây Mai vàng đọt xanh trăm tuổi giá 3,7 tỷ tại chợ hoa xuân - Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Theo chia sẻ của anh Phương, cây mai này có nguồn gốc từ cố đô Huế, được anh sưu tầm về cách đây hơn một năm.

Qua lời kể của chủ cũ, "lão mai" này đã có tuổi đời xấp xỉ một thế kỷ. Tại vùng đất cố đô, cây vốn được gọi bằng cái tên quý tộc là hoàng mai, nhưng khi về với miền Tây, anh Phương đặt cho cây cái tên dân dã theo đúng đặc điểm nhận dạng là "mai vàng đọt xanh".

Cây Mai vàng đọt xanh có bề hoành thân gốc đạt 1,25m, tán ngang rộng 7m và chiều cao cũng xấp xỉ 7m.

“Điểm khiến cây hoàng mai này trở nên đắt giá chính là sự khác biệt hoàn toàn so với các giống mai thông thường. Thay vì lá non có màu đỏ tía như những cây mai thông thường, cây mai này khi thay lá lại cho ra những chùm lá non màu xanh mướt, dáng mọc chùm xòe rộng như đuôi chim phụng. Hoa của giống hoàng mai này thường có từ 5-7 cánh, các cánh hoa xếp khít vào nhau tạo nên vẻ đẹp trang nhã, thanh cao”, anh Phương cho biết.

Cây hoàng mai này khi thay lá lại cho ra những chùm lá non màu xanh mướt, dáng mọc chùm xòe rộng như đuôi chim phụng.

Với vẻ đẹp hiếm có và độ kỳ công trong chăm sóc, anh Phương đang rao bán cội mai này với giá 3,7 tỷ đồng. Đây là lần đầu tiên cây được mang đi trưng bày tại chợ hoa xuân với hy vọng tìm được chủ nhân mới có "duyên" để rước về đón Tết.

Hoa của giống hoàng mai này thường có từ 5-7 cánh, các cánh hoa xếp khít vào nhau tạo nên vẻ đẹp trang nhã, thanh cao. Hiện cây mai đang cho rất nhiều nụ, hứa hẹn một mùa xuân rực rỡ.

Ngoài "cụ" mai vàng đọt xanh, tại đường hoa xuân Long Xuyên, tỉnh An Giang, còn nhiều cây mai "khủng" giá từ 100-500 triệu đồng.

Cây mai vàng 5-7 cánh, có thâm niên khoảng 50-70 tuổi, được kêu giá 570 triệu đồng tại đường hoa xuân Long Xuyên.

Theo anh Cường (Tây Ninh), chủ "cụ" mai vàng 5-7 cánh, thì cây mai này dáng xòe tự nhiên; cây có hoành gốc 1,4m, ngang 12m, cao 7m.

Điểm đặc biệt của cây mai vàng dáng xoè tự nhiên này là hàng năm hoa nở dày đặc, rực rỡ.

Để phục vụ đam mê của giới hoa kiểng, nhiều chủ vườn ở Đồng Tháp, Tây Ninh, An Giang còn đưa về chợ hoa xuân Long Xuyên những cây kiểng "độc" như: Xoài bonsai, me bonsai, gốc nhãn - khế khổng lồ...

Dưới đây mà một số hình ảnh mai vàng, kiểng "khủng", độc, lạ tại đường hoa xuân - Long Xuyên:

Cây mai vàng "khủng" giá giá 500 triệu đồng của một chủ vườn ở Đồng Tháp.

Một gốc xoài bonsai "khủng", có dáng độc lạ.

Một cây me bonsai dáng siêu đẹp, đang cho trái xum xuê.

Một cây nhãn cổ thụ.