Giá vàng hôm nay mới nhất (16/2) "đóng băng": Cửa hàng đồng loạt đóng cửa, "phố vàng" vắng lặng

Giá vàng hôm nay 16/2 bất động

Ghi nhận của PV Dân Việt trong ngày 16/2 cũng là ngày 29 Âm lịch, "phố vàng" Trần Nhân Tông (Hà Nội) trở nên tĩnh lặng lạ thường, không còn không khí sôi động của người dân xếp hàng, chờ đợi mua vàng. Giá vàng hôm nay cũng "đóng băng" do kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026 bắt đầu với các cửa hàng vàng.

Cửa hàng Bảo Tín Mạnh Hải là một trong những nơi nghỉ Tết muộn nhất, nhưng sẽ mở cửa từ ngày mùng 5 Tết. Ảnh: Thái Nguyễn

Cửa hàng Phú Quý đóng cửa nghỉ Tết từ 14/2 đến hết 22/2 sẽ mở cửa lại. Ảnh: Thái Nguyễn

Trong đó, một số thương hiệu vàng như Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý sẽ mở cửa trở lại vào ngày 22/2 (mùng 6 Tết), Bảo Tín Mạnh Hải mở cửa lại vào 21/2 (mùng 5 Tết), cửa hàng PNJ mở cửa sớm từ ngày 20/2 (mùng 4 Tết).

Cảnh xếp hàng sôi động không còn như thường ngày tại Bảo Tín Minh Châu. Ảnh: Thái Nguyễn

Bảo Tín Minh Châu sẽ mở cửa vào ngày mừng 6 Tết. Ảnh: Thái Nguyễn

Tính đến 13 giờ 30 hôm nay 16/2, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 176 - 179 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định chiều mua vào và chiều bán ra so với sáng nay. Chênh lệch mua bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC giao dịch ở mức 178 - 181 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định chiều mua vào và bán ra so với sáng nay. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 176 - 179 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định chiều mua vào và bán ra so với sáng nay. Chênh lệch mua - bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

PNJ là một trong những đơn vị mở cửa trở lại sớm nhất, vào ngày 20/2 (mùng 4 Tết). Ảnh: Thái Nguyễn

Ngoài ra, giá vàng miếng SJC tại Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch ở mức 178 - 181 triệu đồng/lượng (mua - bán); giá vàng SJC tại Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) giao dịch ở mức 178 - 181 triệu đồng/lượng (mua - bán); giá vàng miếng SJC Hà Nội tại Vàng bạc đá quý Asean giao dịch ở mức 176 - 179 triệu đồng/lượng (mua - bán);...

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 178 - 181 triệu đồng/lượng (mua – bán), ổn định ở cả chiều mua vào và bán ra so với sáng nay. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 175,6 - 178,6 triệu đồng/lượng, ổn định ở chiều mua vào và bán ra so với sáng nay. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 175,7 - 178,7 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả chiều mua vào và bán ra so với sáng nay. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới cũng bị ảnh hưởng bởi kỳ nghỉ Tết Nguyên đán của một số quốc gia

Giá vàng thế giới giao ngay chốt phiên tuần tại thị trường Mỹ vào rạng sáng ngày 14/2 (giờ Việt Nam) ở quanh mức 5.041 USD/ounce, tăng mạnh 77 USD/ounce so với chốt phiên tuần trước đó.

Nguồn: Trading Economics

Theo Kitco News, ông Adam Button, người đứng đầu chiến lược tiền tệ tại Forexlive.com cho biết, trong ngắn hạn, ông nhận thấy hầu hết các rủi ro đã biết đều nghiêng về phía tiêu cực.

"Giờ tôi lo rằng Tết Nguyên đán đang đến, rồi các yếu tố theo mùa sẽ chuyển biến tiêu cực. Thực sự không có chất xúc tác nào để đẩy giá lên cao hơn. Tôi đoán chúng ta sẽ lại theo dõi sát sao điều đó vào tuần này. Có vẻ như Iran sẽ đàm phán ít nhất một hoặc hai tháng nữa. Ba vấn đề quan trọng nhất đối với tôi là: Thuế quan, Iran và Cục Dự trữ Liên bang (Fed), nhưng có lẽ Fed hiện không còn nằm trong tầm ngắm nữa", ông Buttin nói.

Ông Button cũng nhận định, giá vàng sẽ khó có khả năng tăng nhiều hơn trong vài tháng tới,

"Tôi không thấy yếu tố nào có thể thúc đẩy giá vàng tăng ở đây. Nếu giá có thể duy trì quanh mức 5.000 USD/ounce và biến động hàng ngày giảm 50 USD trong mỗi ngày, thì giá vàng sẽ bắt đầu thu hút các nhà đầu tư trở lại. Tôi nghĩ điều đó sẽ cần thời gian, vì vậy hãy ghi nhận quan điểm của tôi là trung lập", ông Button nhận định.

Còn theo ông Alex Kuptsikevich, nhà phân tích thị trường cấp cao tại FxPro dự đoán, giá vàng sẽ tiếp tục giảm vào tuần tới và trong tương lai gần.

"Vàng đang mạnh hơn và ổn định hơn, nhưng chúng tôi vẫn thấy nhiều khả năng giảm giá hơn nữa khi nhiều nhà đầu cơ chuyển sang bán để chốt lời hoặc thoát khỏi các vị thế mua dài hạn. Chúng tôi dự kiến ​​giá sẽ quay trở lại mức 4600 - 4700 USD/ounce, nơi tập trung các ngưỡng quan trọng gần đây. Nếu không giữ được mức hỗ trợ ở khu vực này, việc người mua thoát khỏi thị trường sẽ diễn ra nhanh chóng hơn", ông Kuptsikevich nhận định.