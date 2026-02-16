Người dân tấp nập mua hoa giảm giá ngày 29 Tết

9h, tại công viên Gia Định và dọc hai bên vỉa đường Hoàng Minh Giám tấp nập người mua. Như nhiều chợ hoa Tết khác ở TP HCM, các chủ hàng tại đây đồng loạt giảm giá "xả hàng" để về kịp trả mặt bằng trước 12h ngày 29 Tết.

Mở cửa hơn một tuần nay, chợ hoa Tết tại Công viên Gia Định là một trong những điểm mua sắm nhộn nhịp và quy mô lớn nhất TP HCM.

Chợ bày bán đa dạng các loại hoa đặc trưng ngày Tết của cả miền Nam lẫn miền Bắc như đào, mai, cúc, hoa giấy, vạn thọ… thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, mua sắm.

Sát giờ trả mặt bằng, nhiều tiểu thương tranh thủ gom hoa giấy, bày bán dọc vỉa hè và lấn ra một phần đường Hoàng Minh Giám để kịp "xả hàng". Những chậu hoa đủ sắc màu, bông nở rộ được chào bán với giá trung bình 100.000–300.000 đồng, giảm hơn nửa so với trước đó.

Hoa cúc, vạn thọ được nhiều người lựa chọn, với giá dao động 150.000–250.000 đồng mỗi cặp, tùy loại và kích cỡ. "Những loại hoa này dễ chưng Tết. Tôi đã mua từ cả tuần trước, nay ra chọn thêm vài chậu đặt trước cửa nhà cho đẹp", anh Nguyễn Phùng nói.

Cách đó hơn 10 km, chợ hoa tại Công viên 23 Tháng 9, nằm ở khu vực trung tâm TP HCM, cũng tấp nập người đến mua sắm. Tại đây, các chủ gian hàng đồng loạt "xả hàng", giảm giá mạnh, nhiều sản phẩm được bán rẻ hơn một nửa so với những ngày trước đó.

Người dân tấp nập chọn mua cúc mâm xôi Hàn Quốc với giá khoảng 200.000 đồng mỗi cặp. Cạnh đó, ông Văn Địa mua được ba chậu hoa giấy giá 300.000 đồng. "Năm nay giá hoa tương đương mọi năm, thấy cũng khá rẻ nên tôi không mặc cả để ủng hộ người bán", ông nói.

Sáng ngày 16/2, tức tất niên Ất Tỵ, lượng mai vàng tại các điểm kinh doanh hoa kiểng Tết ở TP HCM còn nhiều. Đa số mai đã bắt đầu bung nở rộ, giá giảm 30-50% so với những ngày đầu bày bán, giai đoạn 23-27 Tết.

Tại Bến Bình Đông, phường Phú Định, loại mai bé nhất, cao 30-40 cm, trồng chậu nhựa, chỉ còn 50.000 đồng, giảm một nửa so với ngày đầu. Tuy nhiên, dòng mai siêu mini này năm nay không còn "dội chợ" nhiều như Tết năm ngoái. Hàng tồn của các gian hàng tương đối ít, khách xem cũng thưa thớt.

Thay vào đó, loại mai mini cỡ lớn hơn, cao khoảng 50 cm, trồng chậu đất đỏ, thu hút đông đảo khách hàng chọn mua vì không quá bé, có thể chưng bàn khách và nhiều hoa hơn. Thương lái và người bán lẻ cũng tập trung vào dòng mai này nên bày bán số lượng lớn, khiến hàng tồn còn nhiều.

Anh Thành An bán mai mini ở công viên Lò Gốm, đường Nguyễn Văn Luông, phường Bình Phú còn khoảng 150 chậu vào sáng 29 Tết. Ngày đầu mở bán, anh chào giá từ 200.000 đồng mỗi chậu, sau đó giảm còn 150.000 đồng, rồi chỉnh xuống 100.000 đồng. "Hàng còn dội nhiều quá, xả được bao nhiêu tốt bấy nhiêu chứ chưa tính có chở về hay không", anh cho biết.

Trước giờ trả mặt bằng khoảng ba tiếng, anh Lơ Hổ treo bảng "xả hàng", bán đồng giá các chậu mai còn lại. Anh cho biết đã vận chuyển 120 chậu mai từ Bình Định vào bán, đến nay còn khoảng 20 chậu, được giảm còn khoảng một triệu đồng mỗi chậu, thấp hơn 70% so với trước đó.

"Hôm trước ở đây có mưa trái mùa làm hoa nở bung hết nên bán hơi khó, nhưng cũng còn lời chút đỉnh", anh cho biết.

Ông Nguyễn Văn Ngọc (trái) tất bật xẻ bớt đất, đưa cây đào vào chậu cho khách. "Cây này giá 300.000 đồng, coi như vừa bán vừa cho chứ lúc đầu cả tiền triệu", ông nói.

Hơn 10 năm bán đào tại chợ hoa ở Công viên 23 Tháng 9, năm nay ông Ngọc đưa vào 400 gốc đào từ Thái Bình. Hiện còn khoảng 50 cây, nên ông đồng loạt bán sổ để kịp thu dọn, trở về quê sau phiên chợ Tết.

Nhiều cây đào hư hỏng, không còn hoa và nụ bị tiểu thương bỏ lại, chỉ giữ lại phần chậu để tái sử dụng.

Tương tự, những chậu vạn thọ, dừa cạn kém sắc cũng bị loại bỏ. Không ít người dân tranh thủ xin về để tiếp tục chưng trong dịp Tết.

Những chuyến xe chở hoa tất bật rời chợ, mang "mùa xuân" về tận nhà cho khách. Tùy theo loại xe, số lượng và kích thước chậu hoa, chi phí vận chuyển mỗi chuyến trong nội thành có thể lên đến cả triệu đồng.