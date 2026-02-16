Đào, quất giảm giá sập sàn ngày 29 Tết

Tại khu vực quanh sân vận động Mỹ Đình, đường Lạc Long Quân từ đầu ngày, xe máy dựng kín vỉa hè. Nhiều gian đào treo biển “đồng giá 500.000 đồng/cành” cho các mẫu tầm trung. So với giai đoạn cao điểm 25-27 Tết, mức giá này giảm khoảng 30-50%.

Đào dáng huyền, kích thước nhỏ gọn được ưa chuộng nhờ phù hợp căn hộ chung cư. Các cành nhỏ hơn có giá vài trăm nghìn đồng, tùy độ nở và thế cây.

Người Hà Nội đi chợ hoa ngày cuối năm.

Một tiểu thương tại đây cho biết thay vì cảnh “chặt bán” hoặc dọn hàng sớm như mọi năm, năm nay khách đến đông đến sát tối. “Còn chưa đầy một ngày nữa là Giao thừa nên chúng tôi hạ giá sâu để bán nhanh, thu hồi vốn. Bất ngờ là ngày cuối năm khách càng đông”, người này nói.

Trên đường Lạc Long Quân, quất mini là mặt hàng hút khách nhất. Nhiều sạp treo biển “99.000 đồng/cây”. Các chậu cao 40-60 cm, quả vàng đều, được nhiều gia đình chọn nhờ giá vừa phải và dễ bày trí.

Ngoài quất mini, quất bonsai và quất cỡ trung cũng giảm 30-40%. Người mua chủ yếu chọn cây sai quả, tán tròn, ít rụng lá. Một số tiểu thương cho biết lượng bán ra ngày 29 Tết tăng gấp đôi so với ngày trước đó.

Địa lan - loại hoa những năm gần đây được nhiều gia đình phía Bắc lựa chọn, xuất hiện tại nhiều điểm bán. Tuy nhiên sức mua chậm hơn đào và quất. Nhiều chậu giảm giá tới 50% nhưng lượng khách hỏi mua không nhiều.

Theo các tiểu thương, chiêu “đồng giá” và “xả hàng cuối năm” được áp dụng đồng loạt nhằm kích cầu và hạn chế tồn hàng. Nhờ mức giá “kịch sàn”, không khí tại các chợ hoa chiều 29 Tết năm nay sôi động hơn thường lệ.

Trong ngày cuối năm, nhiều xe máy chở đào, quất nối đuôi rời chợ. Thay vì khung cảnh thưa thớt, năm nay các điểm bán hoa ghi nhận phiên giao dịch nhộn nhịp ngay trước giờ G.