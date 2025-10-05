Giá vàng hôm nay 5-10: Chốt tuần, vàng miếng SJC và vàng nhẫn đều tăng mạnh

Cuối tuần ngày 5-10, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết ở mức 136,6 triệu đồng/lượng mua vào và 138,6 triệu đồng/lượng bán ra, tăng tới 3,6 triệu đồng mỗi lượng so với cuối tuần trước.

Cùng xu hướng đi lên tuần qua, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% chốt tuần quanh mức 132,3 triệu đồng/lượng mua vào và 135 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 3,5 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước.

Chênh lệch giá mua - bán được các doanh nghiệp duy trì trên 2 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường tự do, giá vàng tăng đáng kể và đang giãn rộng cách biệt so với tại các công ty vàng lớn.

Cụ thể, một số tiệm vàng nhỏ báo giá vàng miếng SJC mua vào 141 triệu đồng/lượng, bán ra 143 triệu đồng/lượng, tăng khoảng 4 triệu đồng so với cuối tuần trước.

Giá vàng trong nước liên tục đi lên

Cả giá vàng miếng SJC lẫn vàng nhẫn đều đang ở mức cao nhất từ trước tới nay.

Giá vàng trong nước đi lên mạnh do ảnh hưởng từ đà tăng mạnh của giá thế giới. Theo đó, giá vàng chốt tuần giao dịch ở mức 3.887 USD/ounce, tăng 100 USD/ounce (tương đương 3,1 triệu đồng) so với cuối tuần trước.

Đây là mức tăng rất mạnh và vượt nhiều dự báo của giới phân tích. Dù vậy, kết quả khảo sát của Kitco về xu hướng tuần tới, cả giới chuyên gia lẫn nhà đầu tư đều kỳ vọng giá vàng tăng tiếp, thậm chí có thể hướng tới những mốc cao sát vùng 4.000 USD/ounce.

Tại cuộc khảo sát ở Phố Wall, trong số 12 chuyên gia phân tích tham gia, có tới 92% tin rằng giá vàng sẽ tiếp tục tăng; không ai dự đoán giá sẽ giảm; và chỉ 8% cho rằng giá đi ngang.

Tương tự, tại cuộc khảo sát trực tuyến ở Main Street, có 253 nhà đầu tư tham gia trả lời. Trong đó cũng có tới 74% cho rằng giá vàng sẽ tăng tiếp, chỉ 18% dự báo giá vàng giảm và 9% còn lại nêu quan điểm giá vàng đi ngang.

Theo giới phân tích, vàng tiếp tục tỏa sáng khi dòng tiền từ nhà đầu tư và thị trường chảy mạnh vào. Giá vàng đã tăng tuần thứ 7 liên tiếp. Theo ông Marc Chandler, Giám đốc điều hành tại Bannockburn Global Forex, việc chính phủ Mỹ đóng cửa khiến nhà đầu tư lo ngại tác động tới kinh tế Mỹ đã hỗ trợ giá vàng đi lên. Mốc 4.000 USD/ounce của vàng có thể không còn quá xa.

Theo giới phân tích, các ngân hàng trung ương trên toàn thế giới, nhà đầu tư toàn cầu vẫn tiếp tục mua vàng trước. Ở chiều ngược lại, nếu Trung Quốc tạm dừng mua vàng, giá vàng sẽ giảm mạnh.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 123,8 triệu đồng/lượng.

