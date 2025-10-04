Đây là lý do đà tăng của vàng có thể kéo dài

Đà tăng mạnh của giá vàng đến từ đâu?

Giá vàng giao ngay hiện được giao dịch quanh mức 3.888 USD/ounce, tăng 0,6% trong ngày và tiến gần mốc 4.000 USD/ounce – mức cao kỷ lục lịch sử. Đây cũng là đà tăng mạnh nhất tính từ đầu năm đến nay kể từ năm 1979.

David Miller – Giám đốc đầu tư và đồng sáng lập Catalyst Funds, kiêm quản lý quỹ Strategy Shares Gold Enhanced Yield ETF (GOLY) – cho rằng đà tăng này không có gì bất ngờ. Theo ông, vàng đang “chỉ đơn giản là bắt kịp với tốc độ tăng của cung tiền toàn cầu” sau giai đoạn bơm thanh khoản ồ ạt kể từ đại dịch COVID-19.

Trong khi các đồng tiền pháp định (fiat) liên tục mất giá do lạm phát và nới lỏng tiền tệ, vàng vẫn là tài sản hiếm hoi duy trì được sức mua theo thời gian. “Không phải chuyện tuần sau hay năm sau, mà là chuyện 10 năm tới,” Miller nói, nhấn mạnh rằng giữ tài sản bằng tiền pháp định là cách tệ để bảo toàn giá trị.

Đồng USD mất dần sức hút với giới đầu tư và ngân hàng trung ương?

Theo Miller, sự suy yếu của USD bắt nguồn từ nhiều yếu tố chồng chất: nợ công khổng lồ, thâm hụt ngân sách kéo dài và việc “vũ khí hóa” đồng tiền này trong các cuộc đối đầu địa chính trị.

Năm nay, thâm hụt ngân sách của Mỹ đã tăng thêm 1.900 tỷ USD, đẩy tổng nợ liên bang lên 37.000 tỷ USD. “Nếu bạn nợ 36 nghìn tỷ USD, đang chi tiêu vượt thu gần 2 nghìn tỷ mỗi năm, và sở hữu máy in tiền, bạn sẽ sử dụng nó,” ông nói, ám chỉ việc các chính phủ chọn giải pháp phá giá tiền tệ dần dần thay vì thắt lưng buộc bụng hoặc tăng thuế mạnh.

Bên cạnh đó, việc Mỹ sử dụng hệ thống SWIFT và đồng USD như công cụ gây áp lực sau vụ Nga tấn công Ukraine, cùng với chiến tranh thương mại và chính sách thuế quan thời chính quyền Trump, đã khiến nhiều quốc gia bắt đầu giảm phụ thuộc vào đồng bạc xanh. “Khi bạn kết hợp bộ ba thuế quan, vũ khí hóa SWIFT và nới lỏng định lượng khổng lồ, không ai tỉnh táo lại muốn giữ dự trữ bằng đô la nữa,” Miller nhấn mạnh.

Vàng sẽ giữ vai trò gì trong hệ thống tài chính toàn cầu sắp tới?

Theo Miller, tiến trình thay thế dần dự trữ bằng USD sang vàng của các ngân hàng trung ương sẽ không diễn ra trong một sớm một chiều mà là “một quá trình kéo dài hàng thập kỷ”. Tuy vậy, xu hướng này sẽ tạo ra “một mặt bằng giá cao cố định” cho vàng trong tương lai gần.

Trong bối cảnh nợ công toàn cầu leo thang, đồng tiền mất giá và niềm tin vào USD suy yếu, vàng ngày càng được xem là “đồng tiền cứng” có khả năng chống trượt giá. Nhà đầu tư và người tiêu dùng được khuyến nghị xem xét nắm giữ tài sản bằng vàng thay vì chỉ bằng đô la, euro hay yên Nhật – những đồng tiền chịu sức ép phát hành lớn.

Nói cách khác, vai trò của vàng đang dịch chuyển từ một tài sản trú ẩn tạm thời sang một phần cấu trúc của hệ thống tài chính mới, nơi các quốc gia đa dạng hóa dự trữ ngoại hối để giảm rủi ro tiền tệ.