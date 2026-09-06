Thời điểm này nên mua vàng hay gửi tiết kiệm?

Theo ông Tô Anh Hùng, CEO REFI, chuyên gia của Cộng đồng Cố vấn tài chính Việt Nam (VWA), trong bối cảnh lãi suất tiền gửi đang ở mức khá tốt, trong khi vàng vẫn có thể biến động mạnh do các yếu tố địa chính trị và xung đột trên thế giới, việc lựa chọn giữa tiền gửi và vàng trước hết phụ thuộc vào mức độ chấp nhận rủi ro của mỗi nhà đầu tư.

“Với những người có mức độ chấp nhận rủi ro thấp, vàng có thể là một loại tài sản mang tính chất phòng thủ và họ có thể mua thêm. Nhưng với những người chấp nhận rủi ro ở mức cân bằng, nếu đã có một lượng vàng nhất định, tôi nghĩ họ có thể cân bằng danh mục bằng tiền gửi tiết kiệm”, ông Hùng cho biết.

Theo ông Hùng, mức lãi suất tiết kiệm 8-9%/năm hiện nay tương đối hấp dẫn. Do đó, nhà đầu tư cần đánh giá khẩu vị rủi ro của bản thân, từ đó quyết định tỷ trọng phân bổ vào từng loại tài sản cho phù hợp.

Với cá nhân ông Hùng, nếu khẩu vị rủi ro ở mức cân bằng và đã sở hữu một lượng vàng nhất định, ông sẽ ưu tiên gửi tiết kiệm thay vì tiếp tục gia tăng tỷ trọng vàng.

Nên mua vàng hay gửi tiết kiệm? (Ảnh minh hoạ)

“Nhà đầu tư cũng cần đánh giá khả năng phân tích của bản thân đối với từng loại tài sản. Nếu là các yếu tố trong nước, có thể phân tích tương đối rõ, đặc biệt với lãi suất. Nhưng với các yếu tố bên ngoài, khả năng phân tích sẽ khó khăn hơn. Vì vậy, với mỗi loại tài sản, chúng ta cần xem khả năng phân tích của bản thân đối với tài sản đó đến đâu. Nếu phân bổ quá nhiều tài sản vào vàng mà không thể phân tích được các biến động của thị trường, rủi ro sẽ rất lớn”, ông Hùng phân tích.

Giá vàng có thể từ 5.000 USD giảm xuống 4.000 USD và hoàn toàn có thể giảm sâu hơn, nhưng cũng có thể phục hồi. Do đó, nhà đầu tư không nên chỉ nhìn vào mức sinh lời trong quá khứ mà bỏ qua rủi ro hiện tại.

Đặc biệt, ông Hùng lưu ý vàng đã tăng rất mạnh trong những năm gần đây và không còn ở nền giá thấp. Vì vậy, nếu quyết định bổ sung vàng vào danh mục, nhà đầu tư cũng cần tính đến yếu tố này và cân nhắc tỷ trọng phù hợp với khả năng chịu rủi ro của mình.

Trong khi đó, theo ông Nguyễn Quang Huy, CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng (Trường Đại học Nguyễn Trãi), tiền gửi tiết kiệm đang dần lấy lại sức hấp dẫn khi mặt bằng lãi suất trở về vùng tương đối hợp lý hơn so với giai đoạn trước. Đây vẫn là kênh phù hợp đối với những nhà đầu tư ưu tiên sự an toàn, khả năng dự phòng thanh khoản và ổn định dòng tiền.

Dù khó có thể tạo ra sự gia tăng tài sản vượt trội trong dài hạn nhưng tiền gửi tiết kiệm vẫn đóng vai trò là “lớp đệm” quan trọng trong quản trị tài chính cá nhân.

Đặc biệt, với nhiều nhà đầu tư chuyên nghiệp, đây không phải là trạng thái “đứng ngoài cuộc chơi” mà là bước chuẩn bị nguồn lực để sẵn sàng đón các cơ hội mới khi thị trường xuất hiện những điểm mua hấp dẫn.

Ông Huy cho biết, gửi tiết kiệm được nhìn nhận lại với vị thế khác trước. Nếu trong giai đoạn lãi suất thấp kéo dài, gửi tiết kiệm là kênh thụ động thì nay, khi mặt bằng lãi suất cải thiện - đặc biệt ở các kỳ hạn trung và dài - nó trở thành lựa chọn mang tính ổn định và có giá trị chiến lược.

“Đối với người dân, gửi tiết kiệm giúp dòng tiền nhàn rỗi được bảo toàn, tạo thu nhập tương đối ổn định và dễ dự báo. Đối với doanh nghiệp, nhất là những đơn vị có dòng tiền tạm thời chưa sử dụng, đây là công cụ quản trị tài chính thận trọng, giúp tối ưu hóa hiệu quả vốn mà không làm gia tăng rủi ro”, ông Huy nói.

Theo chuyên gia, mức lãi suất huy động tại nhiều ngân hàng đang phổ biến 7-8%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, nên đây là kênh đầu tư tốt vào thời điểm hiện tại.

Theo ông Huy, vàng và bạc vẫn giữ vai trò nhất định trong danh mục đầu tư nhưng cần được nhìn nhận đúng bản chất. Những biến động mạnh thời gian qua cho thấy vàng là tài sản phòng thủ chứ không phải công cụ giúp nhà đầu tư luôn chiến thắng.

Dù vậy, vàng vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc bảo toàn tài sản trước những bất ổn của kinh tế toàn cầu. Bên cạnh đó, bạc đang thu hút sự quan tâm lớn hơn nhờ vừa là kim loại quý vừa là nguyên liệu đầu vào cho các ngành công nghiệp như năng lượng tái tạo, điện tử, pin lưu trữ và công nghệ cao.

Tuy nhiên, ông Huy cho rằng cả vàng và bạc chỉ nên chiếm một phần trong danh mục đầu tư thay vì trở thành chiến lược chủ đạo.