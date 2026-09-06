Dự báo giá vàng tuần tới ra sao?

Tuần qua là một tuần biến động tương đối mạnh đối với giá vàng quốc tế. Kim loại quý phục hồi mạnh mẽ vào giữa tuần sau khi chịu áp lực bán kéo dài từ cuối tuần liền trước.

Đà phục hồi của kim loại quý được hỗ trợ bởi dữ liệu việc làm khu vực tư nhân của Mỹ yếu hơn dự kiến, lợi suất trái phiếu kho bạc giảm và những bình luận bớt cứng rắn hơn từ Thống đốc Fed Christopher Waller đã giúp các nhà giao dịch giảm bớt kỳ vọng về việc Fed sắp tăng lãi suất.

Động thái này đã đẩy giá vàng giao ngay trở lại trên mức 4.500 USD/ounce vào thứ Năm. Tuy nhiên, đà phục hồi đã thất bại vào sáng thứ Sáu sau khi báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 8 của Mỹ vượt xa kỳ vọng, trong khi tỷ lệ thất nghiệp giữ ổn định.

Dữ liệu thị trường lao động mạnh mẽ hơn đã đẩy đồng đô la Mỹ và lợi suất trái phiếu kho bạc ngắn hạn tăng cao khiến giá vàng giảm mạnh chỉ vài phút sau khi công bố, với giá giao ngay giảm xuống mức thấp nhất tuần là 4.365,5 USD/ounce.

Kim loại quý sau đó phục hồi nhẹ và chốt tuần tại 4.429 USD/ounce, giảm hơn 25 USD tính chung tuần.

Các dữ liệu hiện có khiến các chuyên gia khó đoán định về xu hướng ngắn hạn của giá vàng

Trong nước, tuần qua là một tuần giao dịch ngắn ngủi trên thị trường tài chính, với chỉ 2 phiên, do kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh kéo dài tới 5 ngày. Chốt tuần, vàng SJC được các doanh nghiệp niêm yết giá mua vào – bán ra tại 144,6 – 147,6 triệu đồng/lượng, giảm hơn 1 triệu đồng mỗi lượng tính chung tuần.

Khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy Phố Wall chia rẽ giữa phe mua, phe bán và phe lưỡng lự sau một tuần đầy biến động của kim loại quý.

Cụ thể, trong số 16 nhà phân tích đã tham gia Khảo sát Vàng của Kitco News, có 6 người, tương đương 38%, dự đoán giá vàng sẽ tăng trong tuần tới; trong khi 5 người khác, tương đương 31%, dự báo kim loại quý này sẽ tiếp tục giảm; 5 nhà phân tích còn lại, chiếm 31% tổng số, dự đoán giá vàng sẽ biến động đi ngang.

Trong khi đó, cuộc thăm dò trực tuyến của Kitco đã thu được 220 phiếu bầu của các nhà đầu tư bán lẻ, cho thấy các nhà đầu tư đã giảm bớt sự lạc quan sau khi giá vàng giảm. Trong đó, có 120 nhà đầu tư, tương đương 55%, dự đoán giá vàng sẽ tăng trong tuần tới; trong khi 53 người khác, tương đương 24%, dự đoán kim loại quý này sẽ giảm giá; 47 nhà đầu tư còn lại, chiếm 21% tổng số, dự kiến ​​sẽ chứng kiến ​​sự điều chỉnh hoặc giao dịch thiếu quyết đoán trong tuần tới.

Tuần tới, lịch trình tin tức kinh tế sẽ ngắn gọn hơn do kỳ nghỉ lễ Ngày Lao động tại Mỹ. Các nhà đầu tư sẽ tập trung vào dữ liệu lạm phát của nền kinh tế lớn nhất thế giới, cùng với đó là các cuộc khảo sát quan trọng về ngành sản xuất và dịch vụ, cùng với thông báo về lãi suất của Ngân hàng Trung ương châu Âu. Sự chia rẽ trong dự báo giá kim loại quý của các nhà phân tích cho thấy biến động kim loại quý là khó dự đoán và sẽ tiếp tục chờ đợi các trường dữ liệu mới.