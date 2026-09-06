Phơi nắng, làm muối cùng diêm dân Ninh Bình

Nhiếp ảnh gia Khánh Phan, TP HCM, đến làng nghề muối Bạch Long, xã Giao Bình, tỉnh Ninh Bình, cách Hà Nội khoảng 130 km, vào rạng sáng ngày 24/7 để hòa mình vào công việc của các diêm dân (người làm nghề sản xuất, khai thác muối ven biển).

Do đêm trước mưa lớn, ruộng muối bị đọng nước, lác đác vài người ra đồng cào nước ngọt đọng trên ruộng. Các diêm dân chờ tới chiều khi nắng lên mới bắt đầu làm việc vì "có nắng mới có muối".

Từ 15h, trời nắng gắt, diêm dân ra ruộng muối ngày một đông. Họ cào, lọc cát và đổ nước mặn lên ruộng để muối kết tinh (ảnh trái).

Theo người dân địa phương, quy trình làm muối đòi hỏi kinh nghiệm, sự tỉ mỉ, sức lực cũng như "ưu ái của thời tiết". Chỉ cần một cơn mưa bất chợt, công sức của diêm dân "đổ sông đổ bể".

Dù đã đi thăm nhiều ruộng muối khắp Việt Nam, phương pháp làm ở đây khiến Khánh Phan bất ngờ. Theo Trung tâm Xúc tiến Du lịch Ninh Bình, làng Bạch Long sản xuất muối bằng phương pháp phơi cát. Người dân rải cát thành lớp mỏng, tưới nước biển đều đặn, chờ nắng bốc hơi để muối kết tinh bám trên cát. Sau đó, họ cào lại, đem rửa và phơi tiếp để thu được muối sạch

Người dân thu hoạch muối vào rổ rồi chất lên các xe rùa để mang về lán.

Mùa vụ làm muối thường bắt đầu từ tháng 3 đến tháng 8, thời điểm có nhiều ngày nắng gắt. Hiện tại, Bạch Long có hơn 60 ha diện tích làm muối, sản lượng mỗi năm đạt gần 10.000 tấn. Nhiều hộ dân đã tham gia chuỗi sản xuất muối sạch đạt tiêu chuẩn OCOP.

Đứng trên những ruộng muối dưới cái nắng gay gắt và không khí oi nồng, chị Khánh có lúc thấy ngộp thở. Nhưng "nhờ cái nắng gay gắt này, muối mới nổi nhanh, nổi nhiều", nữ du khách nói.

Sau dịch, làng muối Bạch Long bắt đầu phát triển mô hình kết hợp làm nghề và du lịch trải nghiệm. Du khách đến đây có thể hóa thân thành diêm dân, tham gia các công đoạn làm muối, từ phơi cát, tưới nước biển đến cào muối, theo Trung tâm Xúc tiến Du lịch Ninh Bình.

Chỉ một thời gian ngắn sau khi đổ nước, các tinh thế muối dần xuất hiện. Mặt ruộng lấp lánh một màu trắng. Khi mặt ruộng kết tinh hoàn toàn, diêm dân nhanh tay cào muối thu hoạch.

Theo quan sát của chị Khánh, mỗi sào ruộng, người dân cào được khoảng 2 xe rùa muối, tương đương vài chục kg. Chị Khánh cũng cho biết chủ yếu diêm dân là những người đã có tuổi, từ trung niên trở lên.

Ngoài cảm nhận về một làng quê yên bình đặc trưng của Bắc Bộ, chị Khánh còn ấn tượng về sự chất phát, chăm chỉ, thân thiện của người dân Bạch Long. Một số diêm dân còn đề nghị tặng muối cho nữ du khách để chị mang về làm quà.