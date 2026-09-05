Chốt giá vàng hôm nay ngày 5/9 giảm rất mạnh trở lại

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 5/9, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 5/9 giảm giá vàng miếng xuống mức 147,6 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 5/9, giá vàng trong nước ngày 5/9/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 144,6 triệu đồng/lượng mua vào và 147,6 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 5/9 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng giảm 1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 144,6 triệu đồng/lượng mua vào và 147,6 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 5/9 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 144,6 triệu đồng/lượng mua vào và 147,6 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 144,6 triệu đồng/lượng mua vào và 147,6 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng miếng trong nước hôm nay, ngày 5/9, đảo chiều giảm mạnh cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 5/9, giảm mạnh giá vàng miếng và giá vàng nhẫn. Ảnh: VNN.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 5/9, giảm mạnh ở một số thương hiệu vàng lớn.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 146 –150 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 144,1 – 147,1 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 145,8 – 149,8 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 700.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 5/9 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 5/9 tiếp tục giảm mạnh với giá vàng giao ngay giảm 38 USD/ounce, xuống mức 4.431 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 10/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.469 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới tiếp đà giảm giá, chốt tuần giữ vùng mốc trên 4.400 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, các chuyên gia nhận định, thị trường vàng thế giới chịu áp lực điều chỉnh trong phiên cuối tuần sau khi báo cáo việc làm Mỹ được công bố với những tín hiệu tích cực hơn kỳ vọng.

Dữ liệu này làm gia tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục duy trì lập trường cứng rắn về chính sách tiền tệ, khiến lợi suất trái phiếu Mỹ tăng, đồng USD mạnh lên và làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý.

Trong ngắn hạn, nếu các số liệu cho thấy lạm phát tiếp tục hạ nhiệt, vàng có thể nhận được lực hỗ trợ trở lại nhờ triển vọng nới lỏng chính sách tiền tệ. Ngược lại, nếu lạm phát cao hơn dự kiến, áp lực giảm giá đối với vàng có thể gia tăng.

Về mặt kỹ thuật, vùng giá 4.490 USD/ounce đang được xem là ngưỡng kháng cự quan trọng. Nếu vượt qua khu vực này, giá vàng có thể hướng tới các mục tiêu cao hơn quanh 4.530 USD/ounce. Ở chiều ngược lại, vùng giá 4.320 USD/ounce là khu vực hỗ trợ đáng chú ý. Nếu đánh mất ngưỡng này, giá kim loại quý có nguy cơ tiếp tục lùi về vùng 4.230 USD/ounce.

Với giá vàng trong nước giảm mạnh và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.431 USD/ounce (tương đương khoảng 140,3 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 5/9 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 7,3 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 5/9, giá vàng ngày 6/9 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.