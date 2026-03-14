Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Giá vàng

SJC Mua 179,600 Bán 182,600

BTMH Mua 180,000 Bán 183,000

Tỷ giá

USD Mua 26,048 Bán 26,318

EUR Mua 29,391 Bán 30,940

Liên bộ ra quyết định mới nhất về giá xăng dầu và quỹ bình ổn ngày 14/3

Sự kiện: Giá xăng

Giá xăng dầu tại kỳ điều hành hôm nay (14/3) được giữ nguyên như mức điều hành ngày 12/3. Giá xăng RON95-III ở mức trên 25.000 đồng/lít.

Hôm nay (14/3), liên bộ Công Thương - Tài chính đã ra thông báo giá bán lẻ đối với các mặt hàng xăng dầu.

Theo đó, liên bộ Công Thương - Tài chính quyết định giữ nguyên giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu như phiên điều hành ngày 12/3.

Giá xăng được giữ nguyên. Ảnh: Nguyễn Huế

Tại kỳ điều hành hôm nay, liên bộ Công Thương - Tài chính tiếp tục chi sử dụng Quỹ bình ổn giá với các mặt hàng xăng dầu.

Theo đó, xăng RON 95-III, xăng E5 RON92, dầu hỏa và mazut cùng có mức chi quỹ là 4.000 đồng mỗi lít/kg. Còn dầu diesel được chi quỹ là 5.000 đồng một lít.

Sau khi xả mạnh quỹ bình ổn, giá xăng E5 RON92 không cao hơn 22.504 đồng/lít, thấp hơn xăng RON95-III 3.071 đồng/lít. Giá xăng RON95-III không cao hơn 25.575 đồng/lít.

Trong khi đó, giá dầu diesel 0.05S không cao hơn 27.025 đồng/lít. Giá dầu hỏa không cao hơn 26.932 đồng/lít. Giá dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 18.661 đồng/kg.

Quỹ bình ổn giá xăng dầu đủ hỗ trợ trong 15 ngày, Bộ Công Thương nêu đề xuất

Với mức chi sử dụng 4.000 đồng/lít xăng và 5.000 đồng/lít dầu, quỹ bình ổn giá xăng dầu chỉ có thể hỗ trợ trong khoảng 15 ngày.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tâm An ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-14/03/2026 19:41 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Giá xăng Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN