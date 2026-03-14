Liên bộ ra quyết định mới nhất về giá xăng dầu và quỹ bình ổn ngày 14/3

Hôm nay (14/3), liên bộ Công Thương - Tài chính đã ra thông báo giá bán lẻ đối với các mặt hàng xăng dầu.

Theo đó, liên bộ Công Thương - Tài chính quyết định giữ nguyên giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu như phiên điều hành ngày 12/3.

Tại kỳ điều hành hôm nay, liên bộ Công Thương - Tài chính tiếp tục chi sử dụng Quỹ bình ổn giá với các mặt hàng xăng dầu.

Theo đó, xăng RON 95-III, xăng E5 RON92, dầu hỏa và mazut cùng có mức chi quỹ là 4.000 đồng mỗi lít/kg. Còn dầu diesel được chi quỹ là 5.000 đồng một lít.

Sau khi xả mạnh quỹ bình ổn, giá xăng E5 RON92 không cao hơn 22.504 đồng/lít, thấp hơn xăng RON95-III 3.071 đồng/lít. Giá xăng RON95-III không cao hơn 25.575 đồng/lít.

Trong khi đó, giá dầu diesel 0.05S không cao hơn 27.025 đồng/lít. Giá dầu hỏa không cao hơn 26.932 đồng/lít. Giá dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 18.661 đồng/kg.