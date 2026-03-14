Cả nhà bới 10 tấn rác tìm túi vàng

Sáng 8/3, một phụ nữ ở huyện Hoành Phong, thành phố Thượng Nhiêu mang theo chiếc túi chứa hơn 1 kg vàng thỏi và trang sức, trị giá khoảng 1,5 triệu tệ về nhà cất giữ. Tuy nhiên, trong lúc dọn dẹp, chị gái cô đã nhầm lẫn chiếc túi này là đồ bỏ đi và ném thẳng vào thùng rác.

Một số miếng vàng trong túi bị vứt nhầm được tìm thấy sau khi bới 10 tấn rác tại bãi tập kết rác, huyện Dặc Dương,Trung Quốc, chiều 8/3. Ảnh: Sohu

Phát hiện sự việc vào buổi trưa cùng ngày, chủ nhân số tài sản hoảng hốt báo cảnh sát. Trích xuất camera giám sát, lực lượng chức năng xác định chiếc xe rác gom đồ của khu phố vừa di chuyển đến bãi tập kết tại huyện Dặc Dương lân cận.

Chiều cùng ngày, cả gia đình tức tốc đến bãi rác, kịp thời chặn ba xe tải chuẩn bị vào lò đốt. Sau khi khoanh vùng, đội vệ sinh xác định chiếc túi nilon chứa vàng có khả năng cao nằm trong thùng xe thứ hai hoặc thứ ba.

Cảnh sát và ban quản lý bãi rác đã hỗ trợ đổ toàn bộ chất thải từ các xe này xuống một bãi đất trống. Tám thành viên trong gia đình trang bị đồ bảo hộ, bắt đầu cuộc tìm kiếm gian nan từ chập tối đến rạng sáng hôm sau.

"Việc kiểm tra từng đống rác giống như một ván cược. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc khiến chúng tôi vô cùng mệt mỏi nhưng không ai dám dừng tay", người phụ nữ kể lại.

Cuối cùng, kỳ tích đã xuất hiện khi họ tìm thấy nguyên vẹn chiếc túi chứa toàn bộ số vàng nằm sâu trong đống rác của xe tải thứ hai.

Hai trong ba xe rác được khoanh vùng đã thu gom số vàng trị giá 1,5 triệu tệ bị vứt nhầm tại Giang Tây, sáng 8/3. Ảnh: Sohu

Nhận lại tài sản, gia đình đã làm cờ lưu niệm gửi tặng cảnh sát và nhân viên môi trường để bày tỏ lòng biết ơn. Đại diện bộ phận vệ sinh môi trường huyện Hoành Phong cho biết việc nỗ lực hỗ trợ người dân giảm thiểu tổn thất tài sản là trách nhiệm của đơn vị.

Sự cố vứt nhầm tài sản giá trị vào thùng rác không hiếm gặp. Tại Việt Nam, hồi đầu năm 2026, trên chuyến tàu SE5 hành trình Hà Nội - TP HCM, một nữ hành khách để trang sức trong giấy ăn cũng bị người thân vứt nhầm. Rất may, trưởng tàu cùng các tiếp viên đã lập tức phong tỏa rác toa số 9 và bới tìm thành công gói trang sức dưới đáy thùng rác nhà vệ sinh.