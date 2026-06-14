Chiều 14-6, lộ diện nhiều người trúng 2 giải độc đắc xổ số miền Nam

Chiều 14-6, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, trước khi kết quả mới của xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số đã tìm ra thêm những khách hàng ở TP Đồng Nai và tỉnh Tây Ninh trúng 2 giải độc đắc của vé số TPHCM và vé số Hậu Giang.

Giải độc đắc của vé số TPHCM trúng tại Đồng Nai. Ảnh: ĐLVS Mai Anh, Thiên Long

Theo đó, vé số TPHCM, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết TPHCM mở thưởng chiều 13-6, giải độc đắc (dãy số 122619) được xác định trúng tại TP Đồng Nai.

Nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 3 vé TPHCM là đại lý vé số Mai Anh ở xã Thống Nhất, TP Đồng Nai.

Đến chiều 14-6, thêm một khách hàng may mắn trúng giải độc đắc 1 vé TPHCM đã liên hệ với đại lý vé số Thiên Long ở xã Thống Nhất, TP Đồng Nai để đổi thưởng 2 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Hiện vẫn còn 12 vé TPHCM trúng giải độc đắc nhưng chưa lộ diện chủ nhân may mắn.

Mở thưởng cùng ngày với vé số TPHCM, giải độc đắc (dãy số 715384) của vé số Hậu Giang được các đại lý xác định trúng tại tỉnh Tây Ninh.

Nơi đổi thưởng cho nhiều khách hàng trúng giải độc đắc 7 vé Long An là đại lý vé số Vô Tiếp ở xã Thủ Thừa và đại lý vé số Ba Xuyên ở phường Long An, tỉnh Tây Ninh. 9 vé Hậu Giang trúng giải độc đắc còn lại đang được các đại lý vé số ở tỉnh Tây Ninh tìm kiếm khách hàng may mắn.

Giải độc đắc của vé số Hậu Giang trúng tại tỉnh Tây Ninh. Ảnh: ĐLVS Vô Tiếp

Tuần trước, giải độc đắc của vé số Hậu Giang trúng tại tỉnh Vĩnh Long; còn giải độc đắc của vé số TPHCM trúng tại TPHCM.