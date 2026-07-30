Chốt giá vàng hôm nay ngày 30/7 tăng mạnh trở lại

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 30/7, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 30/7 tăng giá vàng miếng lên mức 141,7 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 30/7, giá vàng trong nước ngày 30/7/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 137,7 triệu đồng/lượng mua vào và 141,7 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 30/7 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng tăng 200.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 137,7 triệu đồng/lượng mua vào và 141,7 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 200.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 30/7 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 137,7 triệu đồng/lượng mua vào và 141,7 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 200.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 137,7 triệu đồng/lượng mua vào và 141,7 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 200.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 30/7, tăng trở lại cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 30/7, tăng trở lại giá vàng miếng và giá vàng nhẫn. Ảnh: VNN.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 30/7, tăng mạnh ở một số thương hiệu vàng lớn.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 138,7 –142,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 137,2 – 141,2 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 139,1 – 143 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 30/7 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 30/7 tăng mạnh với giá vàng giao ngay tăng 56 USD/ounce, lên mức 4.075 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.080 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới tăng giá mạnh trở lại, tiến gần mốc 4.100 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, các chuyên gia nhận định, thị trường vàng thế giới đang nhận được lực hỗ trợ sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất tham chiếu trong khoảng 3,5-3,75%.

Việc Fed chưa nâng lãi suất đã phần nào giải tỏa tâm lý lo ngại trên thị trường, giúp giá vàng bật tăng mạnh và có thời điểm vượt ngưỡng 4.100 USD/ounce.

Về mặt kỹ thuật, việc giá vàng phục hồi sau khi lùi về khu vực hỗ trợ quanh 3.960 USD/ounce cho thấy lực mua vẫn xuất hiện tại các vùng giá thấp. Tuy nhiên, để xác nhận xu hướng tăng rõ ràng hơn, giá vàng cần duy trì ổn định trên vùng 4.080-4.090 USD/ounce. Nếu vượt qua khu vực này, kim loại quý có thể tiếp tục kiểm định các mốc giá cao hơn quanh 4.100 USD/ounce.

Ngược lại, nếu đồng USD mạnh lên hoặc thị trường gia tăng kỳ vọng Fed sẽ nâng lãi suất trong những cuộc họp tới, giá vàng có thể chịu áp lực điều chỉnh. Trong ngắn hạn, biên độ dao động được dự báo còn lớn khi các yếu tố tiền tệ, lạm phát và địa chính trị liên tục tác động trái chiều.

Với giá vàng trong nước tăng trở lại và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.075 USD/ounce (tương đương khoảng 130,2 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 30/7 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 11,5 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 30/7, giá vàng ngày 31/7 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.