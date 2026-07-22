"Ông lớn" vàng bạc SJC kinh doanh ra sao trước khi bị "phát lộ" thông tin kim cương lậu bị tuồn vào hệ thống bán lẻ?

Các bị can vừa bị khởi tố gồm Phạm Thị Hồng Duyên (sinh năm 1994), trú tại phường Tân Hưng, TP Hồ Chí Minh, Trưởng phòng Kinh doanh Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC); Trần Công (sinh năm 1975), trú tại phường Hạnh Thông, TP Hồ Chí Minh; Trần Hữu Thanh Quân (sinh năm 1994), trú tại phường Gia Định, TP Hồ Chí Minh; và Hoàng Trung Bắc (sinh năm 1992), trú tại phường Lái Thiêu, TP Hồ Chí Minh.

Đây là kết quả của quá trình tiếp tục mở rộng Chuyên án 268V đấu tranh với đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong thời gian từ năm 2022 đến năm 2024, Lê Thúy Hằng, khi giữ chức Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), đã thống nhất, chỉ đạo Phạm Thị Hồng Duyên, Trưởng phòng Kinh doanh của công ty, liên hệ đặt mua kim cương nhập lậu từ Hồng Kông, vận chuyển trái phép về Việt Nam để đưa vào hệ thống cửa hàng bán lẻ của SJC tiêu thụ.

Theo cơ quan điều tra, đường dây này đã đưa hơn 3.400 viên kim cương nhập lậu, với tổng giá trị ước tính trên 500 tỷ đồng, vào hệ thống bán lẻ của SJC để tiêu thụ, qua đó thu lợi bất chính.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa thi hành lệnh khởi tố bị can. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Lãi sau thuế tăng trưởng bất chấp doanh thu sụt giảm

Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) là doanh nghiệp vàng bạc đá quý có bề dày, thành lập từ năm 1988.

Sau đó, theo Quyết định số 2774/QĐ-UB ngày 25/6/2010 của Chủ tịch UBND TP.HCM, SJC chuyển đổi Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn - SJC hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Trụ sở chính của Công ty đặt tại số 418-420 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bàn Cờ, TP.HCM.

Tại ngày 31/12/2025, SJC có vốn điều lệ là 1.617,7 tỷ đồng, doanh nghiệp có 481 nhân viên.

Về cơ cấu tổ chức, SJC có hàng chục đơn vị trực thuộc, gồm 11 chi nhánh tại các tỉnh, thành phố; 15 cửa hàng nữ trang SJC và Xí nghiệp Nữ trang SJC Tân Thuận cùng trên địa bàn TP.HCM; doanh nghiệp có 5 công ty con và 5 công ty liên doanh, liên kết.

Trong đó, tại Công ty Cổ phần giám định Rồng Vàng SJC (doanh nghiệp có vai trò quan trọng trong hồ sơ vụ án), SJC giữ 49% tỷ lệ lợi ích.

SJC công bố Chứng nhận hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2025 tại website của doanh nghiệp. Ảnh chụp màn hình.

Báo cáo của SJC cho thấy doanh nghiệp còn ghi nhận khoản đầu tư hơn 123 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Việt Á.

Về kết quả kinh doanh, theo báo cáo tài chính năm 2025, tổng tài sản của SJC tại thời điểm cuối năm đạt 2.500 tỷ đồng.

Trong đó, khoảng 90% là tài sản ngắn hạn, gồm khoảng 2.000 tỷ đồng hàng tồn kho và 166,5 tỷ đồng tiền mặt cùng các khoản tương đương tiền.

Về kết quả kinh doanh, SJC đạt doanh thu thuần 14.030 tỷ đồng năm 2025, giảm 56,4% so với năm 2024.

Tuy nhiên, biên lợi nhuận gộp được cải thiện lên 5,2%, so với mức 2,1% của năm trước, giúp lợi nhuận gộp tăng trưởng.

Cụ thể, doanh nghiệp ghi nhận 741,6 tỷ đồng lợi nhuận gộp, tăng 6,1% so với năm 2024.

Bên cạnh đó, báo cáo của SJC cho thấy, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều được cắt giảm.

Kết quả, doanh nghiệp đạt 425,5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 9,4% so với năm 2024.

Tại thời điểm cuối năm 2025, SJC ghi nhận 576,5 tỷ đồng nợ phải trả. Trong đó, nợ thuế và các khoản phải nộp Nhà nước là 278,4 tỷ đồng, chiếm 48,2% tổng nợ phải trả.

Ngoài ra, doanh nghiệp phát sinh 45,5 tỷ đồng vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn.

Kim cương lậu đi vào hệ thống bán lẻ của SJC như thế nào?

Theo tài liệu điều tra, Phạm Thị Hồng Duyên là người trực tiếp liên hệ đặt hàng và tiếp nhận nguồn kim cương nhập lậu.

Sau khi hàng được vận chuyển về Việt Nam, Trần Công thực hiện việc bán số kim cương này cho Công ty SJC; còn Trần Hữu Thanh Quân và Hoàng Trung Bắc là những người trực tiếp giao số kim cương nhập lậu cho doanh nghiệp.

Để che giấu nguồn gốc hàng hóa và trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Phạm Thị Hồng Duyên đã sử dụng thông tin cá nhân của nhiều khách hàng khác nhau để nhập vào hệ thống quản lý của Công ty SJC dưới hình thức thu mua lại kim cương từ khách hàng cá nhân.

Bằng thủ đoạn này, số kim cương nhập lậu được hợp thức hóa về hồ sơ trước khi đưa vào kinh doanh.

Sau khi được hợp thức hóa trên hệ thống quản lý, toàn bộ số kim cương nhập lậu tiếp tục được đưa đến Công ty Rồng Vàng SJC (đơn vị kiểm định của Công ty SJC) để kiểm định trước khi nhập kho và phân phối ra thị trường.

Để tránh bị phát hiện, các đối tượng chia nhỏ số lượng kim cương trong từng lần kiểm định nhằm hợp thức hóa hồ sơ, tạo vỏ bọc hợp pháp cho số hàng nhập lậu.

Được biết, Lê Thúy Hằng đã bị Tòa án tuyên phạt 22 năm tù về các tội "Tham ô tài sản" và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra nhằm làm rõ toàn bộ đường dây buôn lậu, truy bắt các đối tượng liên quan, thu hồi triệt để hàng hóa vi phạm và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.