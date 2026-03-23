Giá vàng hôm nay 23-3: Thủng mốc 4.400 USD/ounce khi vừa mở cửa

Lúc 7 giờ 30 ngày 23-3, theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới được giao dịch ở mức 4.347 USD/ounce, giảm tới 144 USD/ounce (tương đương khoảng 4,6 triệu đồng) so với giá cuối tuần.

Giá vàng chưa ngừng đà lao dốc, sau khi vừa có tuần giảm mạnh nhất trong lịch sử.

Không chỉ thủng mốc 4.400 USD/ounce, giá vàng đang lùi sâu về vùng 4.300 USD/ounce. Những ngày qua, giá vàng biến động rất mạnh hàng trăm USD/ounce do ảnh hưởng từ giá dầu thô tăng vọt, đồng USD mạnh lên trên thị trường quốc tế và chiến sự ở Trung Đông tiếp tục căng thẳng.

Tới sáng nay, giá dầu thô Brent giao ngay ở mức 111 USD/thùng, giảm nhẹ 0,61% so với phiên cuối tuần; trong khi chỉ số đồng USD (DXY Index) duy trì mốc cao sát 100 điểm.

Theo giới phân tích, khi cuộc chiến ở Iran vẫn chưa có hồi kết, các nhà đầu tư vàng nên chuẩn bị tinh thần cho những khó khăn tiếp theo trên thị trường, vì giá năng lượng tăng cao tạo ra mối đe dọa lạm phát, có thể buộc các ngân hàng trung ương phải tạm dừng chu kỳ nới lỏng lãi suất.

Ông Kelvin Wong, nhà phân tích thị trường cấp cao tại OANDA, cho biết sự sụt giảm và lực bán tuần qua tạo ra một thời điểm then chốt trên thị trường vàng.

Sau khi có tuần giảm mạnh nhất trong lịch sử, giá vàng có thể nghiêng về một chuỗi giảm giá mạnh kéo dài nhiều tuần.

Khách mua vàng tại cửa hàng Mi Hồng sáng nay, 23-3

Ông Rob Haworth, chiến lược gia đầu tư cấp cao tại US Bank Wealth Management, chia sẻ trên Kitco rằng việc vàng bị bán tháo không bất ngờ nếu xét đến động lực đầu cơ mạnh mẽ hồi đầu năm. Vàng có thể giảm tiếp khi các nhà đầu tư mua vào với giá trên 5.000 USD/ounce cắt giảm vị thế của mình.

Trong bản báo cáo mới nhất về kim loại quý, ông Bernard Dahdah, nhà phân tích kim loại quý tại Natixis, dự đoán giá vàng sẽ giao dịch trong khoảng từ 4.600 - 4.700 USD/ounce khi thế giới chờ đợi diễn biến mới của cuộc chiến ở Iran.

Ông cũng cảnh báo rủi ro giảm giá đang ngày càng gia tăng. Bởi nếu các nguồn tài nguyên năng lượng tiếp tục bị phá hủy và chiến tranh kéo dài, có thể giá vàng giảm xuống mức thấp hơn 4.000 USD/ounce.

Ở chiều ngược lại, chuyên gia của Saxo Bank cho rằng lý do các nhà đầu tư mua vàng vào đầu năm vẫn không thay đổi - nền kinh tế toàn cầu tiếp tục đối mặt với sự bất ổn chưa từng có do bất ổn địa chính trị và nợ chính phủ gia tăng.

Với giá vàng trong nước, tính tới 7 giờ 30 sáng nay, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết ở mức 168 triệu đồng/lượng mua vào và 171 triệu đồng/lượng bán ra. Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng lùi sâu, giao dịch quanh mức 167,7 – 170,7 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Giá vàng thế giới rớt thảm khi vừa mở cửa