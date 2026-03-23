Giá vàng giảm vội vàng bắt đáy, lỗ ngay chục triệu đồng

Gần đây, giá vàng trong nước giảm nhanh khiến nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ rơi vào thế bị động. Không ít người có xu hướng xem mỗi nhịp giảm là một cơ hội để mua vào, với suy nghĩ thị trường chỉ điều chỉnh ngắn hạn trước khi tăng trở lại.

Khi giá bật tăng nhẹ, niềm tin này càng được củng cố, khiến họ tiếp tục xuống tiền để bình quân giá. Mỗi quyết định mua đều đi kèm kỳ vọng giá sớm quay lại xu hướng tăng. Việc liên tục mua thêm khi xu hướng chưa được xác nhận khiến rủi ro tăng lên.

Chị Hồng (một nhà đầu tư tại Hà Nội) quyết định xuống tiền mua vàng. Ngày 13/3, chị mua 1 lượng vàng nhẫn với giá 184,8 triệu đồng. Đến sáng 16/3, giá vàng nhẫn bán ra lùi xuống 182,6 triệu đồng, chị mua thêm 1 lượng. Ngày 18/3, chị tiếp tục mua thêm 1 lượng với giá 183 triệu đồng.

Các phiên sau đó, giá vàng trong nước tiếp tục giảm theo giá thế giới, khiến chị càng sốt ruột. Tính theo giá vàng 169,1-172,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra) ngày 21/3, chị Hồng đang lỗ khoảng 32,1 triệu đồng. Trong trường hợp bán lại cho cửa hàng theo giá mua vào, số tiền thu về còn khoảng 507,3 triệu đồng, nâng mức lỗ lên khoảng 43,1 triệu đồng. Chị Hồng đang phân vân không biết có nên mua thêm hay dừng lại.

Nhiều nhà đầu tư lỗ nặng khi mua vàng. Ảnh: Thạch Thảo

Tương tự, anh Minh (Cầu Giấy, Hà Nội) mua 2 lượng vàng nhẫn với giá khoảng 186,5 triệu đồng/lượng vào ngày 11/3. Với giá bán ra ngày 21/3, giá trị số vàng này còn khoảng 344,2 triệu đồng, tương ứng mức lỗ khoảng 28,8 triệu đồng. Nếu bán ra theo giá mua vào của doanh nghiệp, khoản lỗ có thể lên tới khoảng 34,8 triệu đồng.

Anh Minh bỏ tiền mua với niềm tin thị trường sẽ tiếp tục tăng và lo sợ bỏ lỡ cơ hội khi giá vàng tăng nhanh như thời gian trước. Vừa mua xong đã lỗ nặng khiến anh Minh không còn thiết tha theo dõi giá vàng. Nếu cần tiền gấp phải bán ra, anh Minh sẽ chịu khoản lỗ lớn.

Trong khi đó, chị Tú (Hoàng Mai, Hà Nội) lại rơi vào thế khó vì không kịp chốt lời. Chị Tú mua vàng ở vùng giá khoảng 170 triệu đồng/lượng. Khi giá lên gần 190 triệu đồng/lượng, chị Tú không bán mà tiếp tục nắm giữ với kỳ vọng giá còn tăng cao hơn.

Tuy nhiên, giá vàng nhanh chóng giảm về quanh mức 171 triệu đồng/lượng, khiến khoản lợi nhuận trước đó gần như không còn. Với 3 lượng vàng đang nắm giữ, nếu bán ra lúc này, chị Tú có thể bị lỗ nhẹ. Chị Tú lo lắng có thể phải chờ khá lâu mới có thể chốt lời.

Cân nhắc đầu tư vàng

Ông Nguyễn Mạnh Cường (chuyên viên tư vấn tài chính cá nhân) cho rằng nhiều nhà đầu tư cá nhân bị cuốn vào tâm lý bắt đáy hoặc sợ bỏ lỡ cơ hội. Những nhịp biến động lớn thường xuất hiện khi tâm lý đám đông lấn át phân tích tỉnh táo. Nhà đầu tư xuống tiền nhưng không đặt ra ngưỡng rủi ro cụ thể, cũng không chuẩn bị cho kịch bản giá giảm sâu hơn dự kiến.

Nhà đầu tư không chỉ đối mặt với rủi ro do giá giảm mà còn chịu áp lực từ chênh lệch giá mua vào - bán ra. Khoảng chênh này càng lớn, họ càng dễ lỗ ngay khi vừa giao dịch. Khi thị trường đảo chiều nhanh, mức lỗ càng lớn.

Sai lầm lớn nhất không nằm ở việc mua vàng, mà ở cách mua. Nếu dồn vốn vào vùng giá cao, nhà đầu tư sẽ mất dư địa xử lý khi thị trường đảo chiều. Nếu liên tục bình quân giá khi xu hướng chưa xác nhận, rủi ro sẽ chồng thêm rủi ro.

Vàng chỉ phát huy vai trò phòng thủ khi người nắm giữ có tầm nhìn dài hạn và kế hoạch phân bổ vốn hợp lý. Ngược lại, nếu tham gia với kỳ vọng lướt sóng, vàng cũng có thể trở thành khoản đầu tư gây thua lỗ nặng.

Chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư cá nhân trước khi mua cần xác định rõ mục tiêu đầu tư là tích trữ dài hạn hay lướt sóng, từ đó xây dựng chiến lược vốn và kịch bản xử lý khi giá đi ngược kỳ vọng. Việc đặt sẵn ngưỡng chốt lời và cắt lỗ là cần thiết để tránh bị cuốn theo tâm lý thị trường.