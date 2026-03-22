Giá vàng tuần qua: Rơi tự do, “bốc hơi” hơn 16 triệu đồng/lượng

Giá vàng tuần qua "rơi tự do"

Trong tuần thứ 3 của tháng 3/2026, giá vàng tuần qua với vàng SJC và nhẫn đồng loạt có những biến động rất mạnh. Thị trường vàng chứng kiến một kịch bản không ai ngờ tới do chịu ảnh hưởng từ bất ổn kinh tế, đặc biệt là chiến sự Trung Đông ngày càng phức tạp.

Mở đầu tuần, giá vàng nhẫn và vàng miếng SJC vẫn vững vàng trên vùng 182 – 183 triệu đồng/lượng. Tâm lý lạc quan bao trùm khi nhiều dự báo cho rằng kim loại quý này sẽ sớm chinh phục lại mốc 190 triệu đồng/lượng.

Tuy nhiên, "cơn bão" bắt đầu ập đến từ giữa tuần. Áp lực chốt lời ồ ạt từ các quỹ đầu tư lớn trên thế giới cộng với sự phục hồi mạnh mẽ của đồng USD đã tạo nên hiệu ứng "domino". Đỉnh điểm là phiên giao dịch ngày 21/03, giá vàng trong nước ghi nhận cú "rơi thẳng đứng", giảm 5,1 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng SJC trong tuần từ 15 - 21/3. Biểu đồ: AI thiết kế

Cụ thể, giá vàng SJC giá vàng SJC đã trải qua một đợt biến động mạnh với xu hướng giảm sâu, đặc biệt là vào những ngày cuối tuần. Giai đoạn đầu tuần (từ ngày 15 - 18/3), giá vàng duy trì ổn định ở mức cao, dao động quanh ngưỡng 180 - 183 triệu đồng/lượng.

Từ giữa đến cuối tuần (ngày 19 - 21/3, thị trường bắt đầu "lao dốc" mạnh. Đến ngày 21/3, giá vàng SJC đã giảm xuống chỉ còn khoảng 168 triệu đồng/lượng (mua vào) và 171 triệu đồng/lượng (bán ra). So với mức giá đầu tuần, giá vàng miếng SJC đã "bốc hơi" khoảng 11,6 triệu đồng/lượng. Giá vàng chốt ngày cuối tuần này (bán ra 171 triệu đồng/lượng) cũng thấp hơn 16,2 triệu đồng/lượng so với "đỉnh" tuần trước (bán ra 187,2 triệu đồng/lượng).

Giá vàng SJC cuối tuần này giảm mạnh 16,2 triệu đồng so với đỉnh tuần trước. Biểu đồ: AI thiết kế

Đối với vàng nhẫn, giá cũng gần như ổn định từ đầu đến giữa tuần và sau đó giảm sâu vào các ngày cuối tuần.

Cụ thể, theo giá vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu, đầu tuần, giá vàng nhẫn ở mức khoảng 180 triệu đồng/lượng mua vào và 183 triệu đồng/lượng bán ra. Sau đó, từ ngày 15 - 18/3, giá duy trì ổn định và gần như không có biến động.

Tuy nhiên, từ ngày 19 - 21/3, giá vàng nhẫn liên tục giảm mạnh. Theo đó, giá giảm mạnh hàng triệu đồng/lượng mỗi ngày. Đến ngày 21/3, giá giảm xuống mức 169,1 triệu đồng/lượng mức mua vào và 172,1 triệu đồng/lượng mức bán ra. So với đầu tuần, giá vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu "bốc hơi" gần 11 triệu đồng/lượng.

Sau một tuần biến động, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đã giảm mạnh từ 11 - 11,6 triệu đồng/lượng so với cuối tuần vừa qua và đánh dấu mức thấp nhất từ đầu tháng 3/2026.

Giá vàng nhẫn liên tục giảm mạnh vào các ngày cuối tuần. Biểu đồ: AI thiết kế

Đáng chú ý, giá vàng thế giới chốt phiên tuần ở mức 4.496 USD/ounce (theo Trading Economics), tương đương khoảng 142,7 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí) quy đổi theo tỷ giá USD trong nước. Như vậy, giá vàng miếng SJC hiện cao hơn giá vàng thế giới khoảng 28 triệu đồng/lượng. Mức giá này gia tăng gần 5 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước và đây được xem là mức chênh lệch lớn nhất từ trước tới nay, phản ánh thực tế thị trường vàng trong nước không hoàn toàn đồng pha với xu hướng thế giới.

Giá vàng thế giới giảm hơn 500 USD/ounce sau 1 tuần

Giá vàng thế giới giao ngay chốt phiên tuần tại thị trường Mỹ ở quanh mức 4.494 USD/ounce, giảm rất mạnh 525 USD/ounce so với tuần trước đó.

Theo Kitco News, giá vàng đã bám trụ ở mức hỗ trợ 5.000 USD/ounce trong suốt tuần này. Tuy nhiên, sau một loạt tuyên bố bi quan từ các ngân hàng trung ương và triển vọng chiến tranh Iran không mấy khả quan đã khiến kim loại quý này suy yếu và khi mọi chuyện lắng xuống, giá vàng đã giảm hơn 10% giá trị sau 1 tuần.

Cụ thể, giá vàng giao ngay khởi đầu tuần ở mức 5.023 USD/ounce và trong gần 3 ngày, các nhà giao dịch vàng đã có một tuần giao dịch khá thuận lợi. Tuy nhiên, khi giá đạt mức cao nhất tuần ở mức trên 5.040 USD/ounce, các nhà giao dịch đã phải hết sức lo lắng khi giá vàng giao ngay "thủng" mức hỗ trợ quan trọng ở mức 4.970 USD/ounce trong ngày sau đó, khiến kim loại quý này lao dốc 120 USD/ounce và giá chạm mức 4.860 USD/ounce.

Nguồn: Trading Economics

Việc giữ nguyên lãi suất không gây bất ngờ và giá vàng cũng không biến động nhiều, nhưng sau cuộc họp báo của Chủ tịch Fed Jerome Powell đã đẩy giá vàng xuống gần mức 4.800 USD/ounce khi thị trường chứng khoán đóng cửa.

Sau đó, một đợt giảm giá mạnh thứ hai trong phiên giao dịch châu Á đã khiến giá vàng giảm mạnh nhất kể từ đợt sụp đổ hồi đầu tháng 2/2026, từ mức 4.833 USD/ounce xuống còn 4.538 USD/ounce.

Mặc dù, giá vàng đã phục hồi lên mức 4.733 USD/ounce nhưng gần cuối phiên trong tuần, giá "lao dốc" xuống dưới 4.500 USD/ounce và thiết lập mức thấp nhất trong tuần là 4.477 USD/ounce, trước khi chốt phiên tuần ở mức 4.494 USD/ounce.

Theo ông Adrian Day, chủ tịch của Adrian Day Asset Management, giá vàng có thể tiếp tục giảm mạnh. Tâm lý thị trường đã thay đổi và thị trường đang tập trung vào những yếu tố tiêu cực, bao gồm việc các ngân hàng trung ương trên toàn thế giới, trong đó có Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ngày càng ngần ngại cắt giảm lãi suất trước tình hình giá dầu tăng cao.

"Chúng ta có thể thấy giá vàng giảm trong thời gian ngắn, nhưng những vấn đề tiền tệ và tài chính cơ bản đằng sau thị trường vàng tăng giá sẽ tái xuất hiện một khi chiến tranh kết thúc hoặc ổn định. Điều này là lý do để nhà đầu tư vẫn mua vào khi giá giảm", ông Day nhận định.

Ông Day cho rằng, nhìn xa hơn 6 - 12 tháng, ông nghĩ nhu cầu về vàng sẽ quay trở lại, những người mua truyền thống sẽ quay trở lại và giá vàng sẽ tăng trở lại.

"Thị trường hiện nay sẽ rất khó lường. Nếu giá vàng quay trở lại mức 4.000 USD/ounce trong 3, 4 tuần tới, thì sẽ mất nhiều thời gian hơn khi tâm lý thị trường thay đổi để giá tăng trở lại mức 5.000 USD/ounce. Nhưng nếu nhìn xa hơn, tôi hầu như không nghi ngờ gì rằng người mua sẽ quay trở lại và giá vàng sẽ tiếp tục đà tăng", ông Day nhận định.