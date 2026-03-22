Chốt giá vàng hôm nay ngày 22/3 giảm cực mạnh, người mua lỗ đậm

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 22/3, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 22/3 chốt tuần với giá vàng miếng ở mức 171 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 22/3, giá vàng trong nước ngày 22/3/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 168 triệu đồng/lượng mua vào và 171 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 22/3 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên tuần trước, giá vàng giảm 11,6 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 168 triệu đồng/lượng mua vào và 171 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 11,6 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên tuần trước. Giá vàng Doji ngày 22/3 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 168 triệu đồng/lượng mua vào và 171 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 11,6 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên tuần trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 168 triệu đồng/lượng mua vào và 171 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 11,6 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên tuần trước.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 22/3, chốt một tuần giao dịch giảm rất mạnh cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên tuần trước ở một số thương hiệu vàng lớn.

Với mức chênh lệch bán ra – mua vào là 3 triệu đồng/lượng và mức giảm 11,6 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên tuần trước, nhà đầu tư lỗ nặng 14,6 triệu đồng/lượng sau một tuần.

Giá vàng hôm nay, ngày 22/3, chốt tuần giao dịch giảm rất mạnh giá vàng miếng và giá vàng nhẫn.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 22/3, chốt một tuần giao dịch giảm dữ dội ở một số thương hiệu vàng so với chốt phiên tuần trước.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 168 –171 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 11,6 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch tuần trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 167,7 – 170,7 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 11,6 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch tuần trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 168,6 – 171,6 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 11,4 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch tuần trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 22/3 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 22/3 chốt tuần với giá vàng giao ngay ở mức 4.496 USD/ounce, giảm 525 USD/ounce so với chốt phiên tuần trước.

Giá vàng giao tháng 4/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.552 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới có một tuần giao dịch giảm giá rất mạnh, xuống dưới mốc 4.500 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy tâm lý thị trường đang có sự phân hóa rõ rệt, nhưng xu hướng ngắn hạn nghiêng về tiêu cực.

Phần lớn chuyên gia Phố Wall đã chuyển sang quan điểm bi quan khi giá vàng liên tục phá vỡ các ngưỡng hỗ trợ quan trọng. Trong khi đó, nhà đầu tư cá nhân (Main Street) cũng lần đầu chuyển sang trạng thái "bearish" sau nhiều tháng, phản ánh áp lực giảm mạnh của kim loại quý trong thời gian gần đây.

Trong ngắn hạn, nhiều dự báo cho rằng giá vàng vẫn có thể tiếp tục giảm, thậm chí lùi về vùng 4.100 - 4.000 USD/ounce nếu áp lực bán duy trì. Một số phân tích kỹ thuật cũng cho thấy xu hướng tăng trước đó đang bị phá vỡ, khiến rủi ro điều chỉnh sâu hơn gia tăng. Tuy nhiên, không ít ý kiến cho rằng đà giảm hiện tại có thể đã bị "quá đà", mở ra khả năng hồi phục trong thời gian tới.

Về trung và dài hạn, triển vọng của thị trường vàng thế giới vẫn được đánh giá tích cực. Các yếu tố nền tảng như lạm phát cao, rủi ro suy thoái kinh tế toàn cầu và bất ổn địa chính trị vẫn chưa biến mất.

Với giá vàng trong nước chốt tuần giảm rất mạnh và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.496 USD/ounce (tương đương khoảng 142,8 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 22/3 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 28,2 triệu đồng/lượng.

