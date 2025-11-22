Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Giá vàng

SJC Mua 148,400 Bán 150,400

PNJ Mua 146,100 Bán 149,100

Tỷ giá

USD Mua 26,142 Bán 26,392

EUR Mua 29,657 Bán 31,220

Giá vàng hôm nay 22-11: Bật tăng sau chuỗi ngày lao dốc

Sự kiện: Giá vàng
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Sau chuỗi ngày lao dốc, giá vàng thế giới đã bật tăng trở lại bởi nhu cầu trú ẩn an toàn từ các nhà đầu tư.

Giá vàng hôm nay đã nóng lên

Giá vàng hôm nay đã nóng lên

Đầu ngày 22-11 (giờ Việt Nam), giá vàng trên thị trường quốc tế đóng cửa ở mức 4.066 USD/ounce, tăng 36 USD so với mức thấp nhất trong phiên giao dịch đêm qua là 4.030 USD/ounce.

Sự tăng giá của vàng diễn ra trái chiều với đà hưng phấn trên thị trường chứng khoán Mỹ khi chỉ số Dow Jones tăng 493 điểm (+1,08%) và Nasdaq tăng 195 điểm (+0,88%), nhờ tín hiệu ôn hòa từ biên bản họp Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) và kỳ vọng của nhà đầu tư về việc FED có thể cắt giảm lãi suất vào tháng 12.

Theo giới phân tích, dù chứng khoán hấp dẫn nhưng vàng vẫn được ủng hộ bởi lực mua từ các ngân hàng trung ương châu Á và quỹ đầu tư, đặc biệt khi lạm phát toàn cầu chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Với đà tăng hôm nay, thị trường vàng đang có tín hiệu tích cực. Nhà đầu tư cần theo dõi sát sao diễn biến đồng USD và lãi suất trái phiếu Mỹ để tránh rủi ro điều chỉnh đột ngột.

Giá vàng hôm nay 22-11: Bật tăng sau chuỗi ngày lao dốc - 2

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Thy Thơ; Ảnh; Tấn Thạnh; đồ họa: Chi Phan ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-22/11/2025 06:42 AM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: Giá vàng
Xem thêm
Tin liên quan
Giá vàng Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN