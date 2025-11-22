Giá vàng hôm nay 22-11: Bật tăng sau chuỗi ngày lao dốc

Giá vàng hôm nay đã nóng lên

Đầu ngày 22-11 (giờ Việt Nam), giá vàng trên thị trường quốc tế đóng cửa ở mức 4.066 USD/ounce, tăng 36 USD so với mức thấp nhất trong phiên giao dịch đêm qua là 4.030 USD/ounce.

Sự tăng giá của vàng diễn ra trái chiều với đà hưng phấn trên thị trường chứng khoán Mỹ khi chỉ số Dow Jones tăng 493 điểm (+1,08%) và Nasdaq tăng 195 điểm (+0,88%), nhờ tín hiệu ôn hòa từ biên bản họp Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) và kỳ vọng của nhà đầu tư về việc FED có thể cắt giảm lãi suất vào tháng 12.

Theo giới phân tích, dù chứng khoán hấp dẫn nhưng vàng vẫn được ủng hộ bởi lực mua từ các ngân hàng trung ương châu Á và quỹ đầu tư, đặc biệt khi lạm phát toàn cầu chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Với đà tăng hôm nay, thị trường vàng đang có tín hiệu tích cực. Nhà đầu tư cần theo dõi sát sao diễn biến đồng USD và lãi suất trái phiếu Mỹ để tránh rủi ro điều chỉnh đột ngột.