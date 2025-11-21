Sáng 21-11, giá vàng miếng SJC thấp nhất trong 3 ngày, vẫn bỏ xa giá thế giới

Sáng 21-11, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào 148,3 triệu đồng/lượng, bán ra 150,3 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 700.000 mỗi lượng so với sáng hôm qua.

Giá vàng miếng SJC có sự cách biệt giữa các công ty ở chiều mua vào, như Tập đoàn Phú Quý mua vào 147,3 triệu đồng/lượng, còn Bảo Tín Minh Châu mua vào lên tới 148,8 triệu đồng/lượng.

Cách biệt giá mua – bán vàng miếng SJC có nơi đẩy lên tới 3 triệu đồng mỗi lượng.

Cùng chiều đi xuống, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% được giao dịch quanh 145,9 triệu đồng/lượng mua vào, 148,4 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 600.000 đồng so với sáng hôm qua.

Giá vàng trong nước giảm trở lại, về mức thấp nhất trong 3 ngày qua.

Giá vàng miếng SJC thấp nhất 3 ngày qua

Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay được giao dịch ở mức 4.071 USD/ounce, giảm nhẹ so với đầu phiên sáng và không chênh lệch đáng kể so với hôm nay.

Trong phiên giao dịch đêm hôm qua, rạng sáng nay, giá vàng thế giới có thời điểm giá vàng vượt mốc 4.100 USD/ounce nhưng giảm trở lại ngay sau đó.

Theo giới phân tích, thị trường vàng đang thiếu vắng những yếu tố hỗ trợ để bứt phá tiếp trong ngắn hạn, nhưng cũng khó giảm sâu khi nhu cầu đầu tư vẫn ở mức cao.

Trong ngắn hạn, giá vàng được dự báo có thể dao động trong vùng từ 3.900 – 4.200 USD/ounce, nhưng tốc độ tăng sẽ chững lại so với đà biến động rất mạnh của quý III/2025 vừa qua.

Chỉ số đồng USD (DXY) tiếp tục duy trì ở mức cao, vượt 100 điểm cũng tạo áp lực lên giá vàng.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 129 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC trên 20 triệu đồng.