Quốc Khánh 02/09/2025

Giá vàng

SJC Mua 124,400 Bán 125,400

PNJ Mua 117,300 Bán 120,300

Tỷ giá

USD Mua 26,140 Bán 26,530

EUR Mua 29,961 Bán 31,541

Giá vàng hôm nay 21-8: Tăng tốc trở lại sau chuỗi ngày giảm

Sự kiện: Giá vàng
Trong bối cảnh chứng khoán Mỹ bị bán tháo, giá vàng hôm nay 21-8 đã bật tăng mạnh mẽ, đánh dấu sự phục hồi sau nhiều ngày đi xuống.

Giá vàng hôm nay bật tăng trở lại

Đà tăng giá của giá vàng hôm nay được thúc đẩy bởi thị trường chứng khoán Mỹ đối mặt với áp lực bán tháo, khiến nhà đầu tư tìm đến các tài sản an toàn như vàng. 

Các nhà giao dịch cổ phiếu dường như đang lo ngại về triển vọng biến động mạnh trong các tháng 9 và 10 sắp tới – giai đoạn thường được xem là nhạy cảm với thị trường chứng khoán Mỹ. Bên cạnh đó, các động thái mua kỹ thuật cũng góp phần hỗ trợ giá vàng hôm nay đi lên .

Thị trường vàng hiện đang tập trung vào Hội nghị chuyên đề thường niên của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Điểm nhấn là bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell được dự đoán sẽ làm sáng tỏ quan điểm của Fed về việc điều chỉnh lãi suất và khuôn khổ chính sách tiền tệ. Điều này sẽ tác động nhất định đến giá trị của đồng USD, ảnh hưởng đến xu hướng của giá vàng

Tại các thị trường quan trọng khác, chỉ số đồng USD giảm nhẹ, tạo điều kiện thuận lợi cho giá vàng tăng khi sức mua của các nhà đầu tư sử dụng bằng ngoại tệ khác. 

Giá dầu thô ghi nhận mức tăng nhẹ, giao dịch quanh mức 62,75 USD/thùng. Trong khi đó, lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện ở mức khoảng 4,32%, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước các diễn biến chính sách từ Fed.

Tại Việt Nam, vào cuối ngày 20-8, giá vàng SJC được bán ra ở mức 124,8 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng nhẫn ở mức 119,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 21-8: Tăng tốc trở lại sau chuỗi ngày giảm - 2

Phố vàng Hà Nội ngày 20/8: Người dân kéo đến mua bán đông như hội, cửa hàng “đuổi bớt” khách
Giữa lúc giá vàng cao chót vót, hàng trăm người vẫn kéo đến cửa hàng vàng để mua bán. Do vậy, nhiều cửa hàng kinh doanh vàng đã phải “đuổi bớt” khách...

Theo Thy Thơ; Ảnh; Tấn Thạnh; đồ họa: Chi Phan ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-21/08/2025 06:31 AM (GMT+7)
