Giá vàng hôm nay 2-9: Biến động mạnh do loạt dữ liệu kinh tế từ Mỹ

Giá vàng hôm nay biến động khó lường

Vào khoảng 6 giờ 30 phút sáng nay (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế được ghi nhận ở mức 3.477 USD/ounce, tăng 29 USD/ounce so với mức đóng cửa cuối tuần trước (3.448 USD/ounce). Đây là mức giá cao nhất trong hơn 4 tháng qua, được thúc đẩy bởi sự kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ cắt giảm lãi suất trong thời gian tới và sự suy yếu của đồng USD.

Sự suy giảm giá trị của đồng USD đã tạo điều kiện thuận lợi cho giá vàng tăng, bởi vàng thường có xu hướng ngược chiều với đồng USD. Ngoài ra, tâm lý lạc quan về việc FED có thể nới lỏng chính sách tiền tệ trong bối cảnh lạm phát ổn định cũng góp phần đẩy giá vàng lên cao.

Tuy nhiên, giới phân tích cảnh báo rằng thị trường vàng có thể đối mặt với những biến động mạnh trong vài ngày tới, khi Mỹ công bố một loạt dữ liệu kinh tế quan trọng, bao gồm: Chỉ số Quản lý Thu mua (PMI) tháng 8 từ Viện Quản lý Cung ứng (ISM - Mỹ), Báo cáo việc làm tháng 8 và số liệu đơn xin trợ cấp thất nghiệp hằng tuần sẽ là những chỉ số quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định chính sách lãi suất của FED. Nếu số liệu cho thấy sự suy yếu, giá vàng có thể tiếp tục tăng mạnh.

Tại Việt Nam, cuối ngày 1-9, giá vàng SJC được bán ra ở mức 130,6 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng nhẫn 125 triệu đồng/lượng.