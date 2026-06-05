Chốt giá vàng hôm nay ngày 5/6 đồng loạt giảm dữ dội

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 5/6, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 5/6 giảm giá vàng miếng xuống mức 153,2 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 5/6, giá vàng trong nước ngày 5/6/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 149,2 triệu đồng/lượng mua vào và 153,2 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 5/6 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng giảm 3,8 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 2,8 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 149,2 triệu đồng/lượng mua vào và 153,2 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 3,8 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 2,8 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 5/6 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 149,2 triệu đồng/lượng mua vào và 153,2 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 3,8 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 2,8 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 149,2 triệu đồng/lượng mua vào và 153,2 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 3,8 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 2,8 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 5/6, tiếp tục giảm rất mạnh cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 5/6, giảm rất mạnh giá vàng miếng và giá vàng nhẫn.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 5/6, tiếp đà giảm rất mạnh ở một số thương hiệu vàng lớn.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 149,2 –153,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 3,8 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 2,8 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 149 – 153 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 3,8 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 2,8 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 149,2 – 153,2 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 3,8 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 2,8 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 5/6 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 5/6 giảm mạnh với giá vàng giao ngay giảm 37 USD/ounce, xuống mức 4.466 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.535 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới lại đảo chiều giảm giá, xuống lại vùng mốc 4.400 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, các chuyên gia nhận định, triển vọng dài hạn của thị trường vàng thế giới vẫn tích cực, dù kim loại quý đang trong giai đoạn điều chỉnh. Động lực quan trọng đến từ nhu cầu mua vàng của các ngân hàng trung ương, đặc biệt tại các nền kinh tế mới nổi đang đẩy mạnh đa dạng hóa dự trữ ngoại hối và giảm phụ thuộc vào đồng USD.

Các tổ chức tài chính lớn hiện duy trì quan điểm lạc quan đối với vàng. Nhiều dự báo cho rằng giá vàng có thể dao động trong vùng 4.600-5.400 USD/ounce vào cuối năm 2026, trong khi một số kịch bản tích cực hơn đặt mục tiêu lên tới 6.000 USD/ounce nếu xu hướng dịch chuyển khỏi tài sản định danh bằng USD tiếp tục gia tăng.

Tuy nhiên, nếu lạm phát tại Mỹ tăng trở lại buộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì lãi suất cao trong thời gian dài hơn hoặc đồng USD phục hồi mạnh, giá vàng có thể chịu áp lực điều chỉnh.

Với giá vàng trong nước giảm rất mạnh và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.466 USD/ounce (tương đương khoảng 142,2 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 5/6 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 11 triệu đồng/lượng.

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