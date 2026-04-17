Sáng 17-4, giá vàng trong nước tiếp tục giảm, người mua lỗ nặng

Sáng 17-4, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) cùng các doanh nghiệp kinh doanh vàng tiếp tục điều chỉnh giá vàng miếng SJC giảm sâu, xuống còn 167 triệu đồng/lượng (mua vào) và 170,5 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm 700.000 đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua.

Cùng xu hướng, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng được điều chỉnh về quanh mức 166,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 170 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm 700.000 đồng/lượng.

Tính trong một ngày, giá vàng trong nước giảm khoảng 2,2 triệu đồng/lượng. Đáng chú ý, chỉ trong 3 ngày gần đây, mỗi lượng vàng đã "bốc hơi" tới 5 triệu đồng.

Với diễn biến này, những người mua vàng ở vùng giá 175,5 triệu đồng/lượng cách đây 3 ngày, nếu bán ra thời điểm hiện tại có thể lỗ tới 8,5 triệu đồng/lượng, do giá mua vào của doanh nghiệp chỉ còn 167 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước giảm liên tiếp trong 3 ngày qua

Giá vàng trong nước giảm nhanh hơn giá thế giới trong bối cảnh thị trường kỳ vọng các doanh nghiệp sớm được cấp phép nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng. Tâm lý này khiến lực bán tăng lên, kéo giá trong nước đi xuống nhanh.

Trên thị trường quốc tế, lúc 9 giờ 30 ngày 17-4 (giờ Việt Nam), giá vàng giao dịch quanh 4.789 USD/ounce, giảm khoảng 40 USD/ounce so với phiên trước. Trong 3 ngày qua, giá vàng thế giới đã giảm tổng cộng khoảng 80 USD/ounce (tương đương khoảng 2,6 triệu đồng/lượng).

Khoảng cách chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới tiếp tục thu hẹp. Hiện giá vàng thế giới quy đổi khoảng 153 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá trong nước khoảng 17,5 triệu đồng/lượng.

Theo các nhà phân tích, đà giảm của giá vàng chủ yếu do đồng USD mạnh lên. Chỉ số USD (DXY) tăng lên khoảng 98,2 điểm khiến vàng – tài sản định giá bằng USD – kém hấp dẫn hơn với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác. Bên cạnh đó, lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm duy trì quanh mức 4,3% cũng làm gia tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ vàng – loại tài sản không sinh lãi.