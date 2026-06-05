Giá vàng hôm nay 5/6: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý còn bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng miếng SJC được điều chỉnh giảm 600 nghìn đồng mỗi lượng

Đầu phiên giao dịch hôm nay, vào lúc 8h58', giá vàng miếng SJC được điều chỉnh giảm 600 nghìn đồng mỗi lượng ở cả chiều mua và bán so với kết phiên hôm qua, niêm yết ở mức 152,4-155,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC cũng giảm 600 nghìn đồng mỗi lượng ở cả 2 chiều so với mức chốt hôm qua, giao dịch ở mức 152,2-155,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Đầu giờ sáng nay, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji cũng giảm 600 nghìn đồng mỗi lượng ở cả chiều mua và bán so với mức kết phiên hôm qua, xuống mức 152,4-155,4 triệu đồng/lượng (mua - bán). Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu đầu giờ sáng nay được giao dịch ở mức 152,4-155,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), cũng hạ 600 nghìn đồng mỗi lượng ở cả 2 chiều so với chốt phiên hôm qua.

Chốt phiên giao dịch 4/6, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 153-156 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC giao dịch cuối phiên ở mức 152,8-155,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn tròn ép vỉ 9999 của Bảo Tín Mạnh Hải được niêm yết ở mức 153-156 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 153-156 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng so với phiên liền trước.

Giá vàng hôm nay thế giới

Sáng nay, lúc 7h, giá vàng thế giới lại giảm mạnh về 4.460 USD/ounce.

Lúc 21h30 ngày 4/6 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch ở mức 4.504 USD/ounce, tăng 69 USD so với đầu phiên. Giá vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.535 USD/ounce.

Theo Bộ Lao động Mỹ, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần kết thúc ngày 30/5 đạt 225.000 đơn, cao hơn mức dự báo 213.000 đơn của giới phân tích. Số liệu của tuần trước cũng được điều chỉnh giảm xuống còn 212.000 đơn từ mức công bố ban đầu là 215.000 đơn.