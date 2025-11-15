Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Giá vàng hôm nay 15-11: Vàng thế giới "bốc hơi" 118 USD

Sự kiện: Giá vàng
Sự kỳ vọng Mỹ giảm thêm giảm lãi suất đang dần tan biến, giá vàng hôm nay chứng kiến một phiên sụt giảm đầy kịch tính.

Giá vàng hôm nay rơi thẳng đứng

Giá vàng hôm nay "bốc hơi" hàng trăm USD/ounce chỉ trong vài giờ giao dịch. Động thái này không chỉ phản ánh sức ép chốt lời từ các nhà đầu tư mà còn bị chi phối bởi những tuyên bố  từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Đến đầu ngày 15-11 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay của thế giới đóng cửa cuối tuần tại 4.082 USD/ounce, giảm mạnh 118 USD so với mức đỉnh 4.200 USD/ounce đạt được vào phiên giao dịch đêm qua. Giá vàng giao tháng 12 cũng giảm 75 USD, xuống còn 4.119 USD/ounce.

Sự sụt giảm chớp nhoáng này chủ yếu xuất phát từ sự thay đổi tâm lý thị trường đối với chính sách tiền tệ của Fed.

Trước đó, các nhà đầu tư đã đặt cược mạnh tay vào khả năng Fed sẽ tiếp tục chuỗi cắt giảm lãi suất lần thứ ba liên tiếp vào tháng 12, sau hai đợt giảm 25 điểm % vào tháng 9 và 10. Tuy nhiên, các quan chức Fed liên tục phát đi tín hiệu "thắt chặt" lãi suất do lạm phát còn ở mức cao, đã dập tắt hy vọng này

Thế nên không ít nhà đầu tư lo ngại đồng USD sẽ tăng giá, bất lợi cho thị trường vàng. Từ đó, nhiều người đã bán ra thu về lợi nhuận đẩy giá vàng hôm nay vào vòng xoáy bán tháo.

Giá vàng hôm nay 15-11: Vàng thế giới "bốc hơi" 118 USD - 2

Ảnh; Tấn Thạnh; đồ họa: Chi Phan

Nguồn: [Link nguồn]

15/11/2025 06:41 AM (GMT+7)
