Chốt giá vàng hôm nay ngày 13/4 đồng loạt giảm mạnh

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 13/4, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 13/4 giảm giá vàng miếng xuống mức 171,5 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 13/4, giá vàng trong nước ngày 13/4/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 168,5 triệu đồng/lượng mua vào và 171,5 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 13/4 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng giảm 900.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 168,5 triệu đồng/lượng mua vào và 171,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 900.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 13/4 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 168,5 triệu đồng/lượng mua vào và 171,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 900.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 168,5 triệu đồng/lượng mua vào và 171,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 900.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 13/4, đồng loạt giảm mạnh cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 13/4, giảm mạnh giá vàng miếng và giá vàng nhẫn.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 13/4, giảm mạnh ở một số thương hiệu vàng.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 168,5 –171,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 900.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 168,2 – 171,2 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 900.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 168,5 – 171,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 700.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 13/4 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 13/4 giảm với giá vàng giao ngay giảm 29 USD/ounce, xuống mức 4.719 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 6/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.771 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới tiếp tục giảm giá trong phiên giao dịch đầu tuần, lùi về sát mốc 4.700 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, dưới áp lực chốt lời sau giai đoạn tăng mạnh, thị trường vàng thế giới được dự báo sẽ còn biến động khó lường trong ngắn hạn.

Nhiều ý kiến trên thị trường quốc tế cho thấy tâm lý thận trọng đang chiếm ưu thế, nhất là khi giá kim loại quý liên tục dao động mạnh trước các thông tin liên quan đến địa chính trị, lạm phát và kỳ vọng lãi suất.

Một số chuyên gia Phố Wall cho rằng, giá vàng đang đứng trước nguy cơ điều chỉnh kỹ thuật sau chuỗi phiên tăng nóng. Đáng chú ý, ông Darin Newsom - Chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Barchart.com - nhận định, hợp đồng vàng tương lai đang tiến gần vùng có thể hình thành đỉnh ngắn hạn.

Theo quan điểm này, nếu lực mua không đủ mạnh để nâng đỡ thị trường, giá vàng thế giới nhiều khả năng sẽ chịu thêm sức ép điều chỉnh trong tuần này.

Với giá vàng trong nước giảm và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.719 USD/ounce (tương đương khoảng 150 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 13/4 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 21,5 triệu đồng/lượng.

