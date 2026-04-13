Giá ớt rớt thê thảm, nông dân Quảng Ngãi điêu đứng

Những ngày gần đây, tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, không khí thu hoạch ớt trở nên ảm đạm hơn bao giờ hết. Thay vì niềm vui được mùa, được giá như kỳ vọng, nông dân lại phải đối mặt với thực tế đầy chua xót khi giá ớt lao dốc không phanh, có nơi giảm xuống mức thấp kỷ lục.

Theo ghi nhận, tại các vùng trồng ớt trọng điểm như xã An Phú, dù năng suất năm nay khá tốt nhờ thời tiết thuận lợi nhưng hàng loạt hộ trồng ớt rơi vào cảnh thua lỗ nặng.

Bà Nguyễn Thị Hiền (61 tuổi, trú thôn 5, xã An Phú) cho biết vụ ớt này, gia đình trồng khoảng 1 sào ớt. "Thời gian qua, cây phát triển tốt, trái đẹp. Tuy nhiên, giá ớt rớt thảm hại khiến tôi và các hộ trồng ớt ở đây phải đối mặt với mùa vụ thất bát" - bà Hiền buồn rầu nói.

Nếu như cùng kỳ năm trước, giá ớt dao động từ 70.000 – 80.000 đồng/kg, thì năm nay giảm sâu xuống chỉ còn 5.000 đồng/kg. Với mức giá này, nhiều nông dân cho biết không đủ bù chi phí đầu tư ban đầu, bao gồm giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và công chăm sóc.

Một chủ cơ sở thu mua và đóng gói ớt xuất khẩu trên địa bàn xã An Phú cho hay năm nay thời tiết thuận lợi, sản lượng ớt tăng cao tại nhiều địa phương. Và nguyên nhân của tình trạng giá ớt giảm sâu là do cung vượt cầu.

"Dù mỗi ngày đơn vị vẫn thu mua hơn chục tấn ớt từ các địa phương trong tỉnh, nhưng giá thu mua buộc phải điều chỉnh giảm do chi phí vận chuyển tăng cao và đầu ra xuất khẩu gặp khó" - chủ doanh nghiệp này chia sẻ thêm.

Trước tình hình giá ớt tươi rớt thê thảm, nhiều hộ nông dân đã chủ động chuyển sang phơi khô ớt để bảo quản lâu hơn và chờ giá lên. Việc phơi khô giúp giảm áp lực tiêu thụ ngay lập tức, đồng thời mở ra khả năng bán cho các cơ sở chế biến hoặc xuất khẩu khi giá ổn định hơn.

Tuy nhiên, giải pháp này cũng chỉ mang tính tạm thời. Việc phơi khô đòi hỏi thời tiết nắng ráo liên tục, nếu gặp mưa sẽ ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. Ngoài ra, giá ớt khô cũng không phải lúc nào cũng cao, phụ thuộc vào thị trường và chất lượng chế biến.

Theo số liệu ngành nông nghiệp, Quảng Ngãi hiện có hơn 1.000 ha trồng ớt, trong đó khoảng 765 ha đang bước vào giai đoạn thu hoạch đầu vụ, với năng suất bình quân đạt trên 82 tạ/ha. Dù sản lượng tăng, nhưng phụ thuộc lớn vào thị trường xuất khẩu, đặc biệt là Trung Quốc, khiến giá cả dễ biến động. Trong năm nay, chi phí logistics tăng cao càng làm suy giảm sức cạnh tranh của sản phẩm