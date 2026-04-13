Giá bạc hôm nay 13-4: Thị trường đảo chiều, rủi ro ngắn hạn tăng cao

Lúc 8 giờ ngày 13-4 (giờ Việt Nam), giá bạc thế giới giao dịch ở mức 74,3 USD/ounce, giảm hơn 2,2% so với cuối tuần trước.

Đáng chú ý, giá bạc giảm nhanh hơn vàng. Trong khi đó, giá vàng thế giới cũng mất gần 1,4%, lùi về mức 4.681 USD/ounce.

Bạc thế giới lao dốc trong bối cảnh giá dầu thô và đồng USD tăng mạnh, sau thông tin đàm phán giữa Mỹ và Iran đổ vỡ. Tuyến vận chuyển dầu thô và hàng hóa qua eo biển Hormuz tiếp tục bị gián đoạn.

Eo biển Hormuz hiện là tuyến vận chuyển khoảng 1/5 sản lượng dầu thô và khí tự nhiên hóa lỏng toàn cầu. Do đó, bất kỳ gián đoạn nào tại khu vực này đều có thể gây cú sốc nguồn cung trên thị trường năng lượng.

Giá bạc trong nước đi xuống theo giá thế giới

Tuy nhiên, bạc thường biến động mạnh hơn vàng và không được hỗ trợ bởi lực mua từ các ngân hàng trung ương. Ngoài ra, nếu xung đột kéo dài, kinh tế toàn cầu bị ảnh hưởng có thể tác động đến nguồn cung bạc phục vụ nhu cầu công nghiệp và năng lượng. Trong ngắn hạn, giá bạc được dự báo có thể tiếp tục xu hướng giảm.

Trong nước, giá bạc giảm theo đà thế giới ngay khi mở cửa giao dịch. Công ty Vàng bạc Đá quý Sacombank (SBJ) niêm yết bạc miếng ở mức 2,78 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,87 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm khoảng 50.000 đồng/lượng so với cuối tuần trước. Giá bạc theo kg cũng giảm còn khoảng 76,5 triệu đồng/kg, mất khoảng 2,4 triệu đồng.

Các thương hiệu bạc miếng khác như Ancarat, Phú Quý chưa cập nhật giá mới, song dự báo sẽ điều chỉnh giảm theo diễn biến thị trường thế giới.

Trước đó, trong tuần qua, giá bạc trong nước đã phục hồi khoảng 4%, tạo kỳ vọng cho nhà đầu tư. Tuy nhiên, diễn biến mới từ căng thẳng Trung Đông khiến giá quay đầu giảm, làm gia tăng lo ngại trên thị trường.

Đáng chú ý, không ít nhà đầu tư mua "bạc giấy" từ đầu năm 2026, dự kiến nhận hàng sau 5-6 tháng, đến nay vẫn chưa nhận được bạc nhưng giá đã giảm khoảng 40% so với mức đỉnh lịch sử.

