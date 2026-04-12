Chốt giá vàng hôm nay ngày 12/4 giảm rất mạnh, người mua lỗ đậm

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 12/4, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 12/4 chốt tuần với giá vàng miếng ở mức 172,4 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 12/4, giá vàng trong nước ngày 12/4/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 169,4 triệu đồng/lượng mua vào và 172,4 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 12/4 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên tuần trước, giá vàng giảm 2,1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 169,4 triệu đồng/lượng mua vào và 172,4 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1,6 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 2,1 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên tuần trước. Giá vàng Doji ngày 12/4 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 169,4 triệu đồng/lượng mua vào và 172,4 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1,6 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 2,1 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên tuần trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 169,4 triệu đồng/lượng mua vào và 172,4 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1,6 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 2,1 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên tuần trước.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 12/4, chốt một tuần giao dịch giảm rất mạnh cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên tuần trước ở một số thương hiệu vàng lớn.

Với mức chênh lệch bán ra – mua vào là 3 triệu đồng/lượng và mức giảm 2,1 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên tuần trước, nhà đầu tư lỗ 5,1 triệu đồng/lượng sau một tuần.

Giá vàng hôm nay, ngày 12/4, chốt một tuần giao dịch giảm rất mạnh giá vàng nhẫn và giá vàng miếng trong nước.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 12/4, chốt một tuần giao dịch giảm rất mạnh ở một số thương hiệu vàng so với chốt phiên tuần trước.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 169,4 –172,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,6 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 2,1 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch tuần trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 169,1 – 172,1 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 2,2 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra với chốt phiên giao dịch tuần trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 169,2 – 172,2 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch tuần trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 12/4 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 12/4 chốt tuần với giá vàng giao ngay ở mức 4.748 USD/ounce, tăng 72 USD/ounce so với chốt phiên tuần trước.

Giá vàng giao tháng 6/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.771 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới có một tuần giao dịch biến động mạnh, chốt tuần giữ vững mốc trên 4.700 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, khảo sát vàng hàng tuần của Kitco cho thấy xu hướng lạc quan đang quay trở lại. Nhiều chuyên gia Phố Wall và nhà đầu tư cá nhân cho rằng giá vàng vẫn còn dư địa đi lên, nhất là khi vai trò trú ẩn của kim loại quý chưa hề suy giảm trong môi trường rủi ro toàn cầu còn lớn.

Dù vậy, giới phân tích cũng lưu ý rằng đà tăng của thị trường vàng thế giới có thể không diễn ra theo đường thẳng, mà sẽ xen kẽ các nhịp rung lắc rất mạnh.

Ở góc độ kỹ thuật, ông Marc Chandler - Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex - nhận định, nếu giá vàng vượt được vùng 4.915 USD/ounce, thị trường có thể lấy lại xung lực tăng và hướng tới mốc 5.000 USD/ounce. Đây được xem là vùng cản quan trọng, có thể quyết định xu hướng ngắn hạn của giá vàng thế giới trong tuần tới.

Với giá vàng trong nước giảm mạnh và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.748 USD/ounce (tương đương khoảng 151 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 12/4 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 21,4 triệu đồng/lượng.

