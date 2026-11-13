Giá vé máy bay Tết Đinh Mùi nhiều chặng tăng nhanh

Bà Hoa, ở phường An Hội Đông, TP HCM, năm nào cũng mua vé Tết cho gia đình bốn người về Chu Lai từ tháng 11. Nhưng năm nay, dù mua vào thời điểm quen thuộc, bà gần như không còn vé phổ thông cho chuyến đi ngày 23 tháng Chạp (30/1/2027) và trở lại ngày 9 tháng Giêng (14/2/2027). Năm ngoái, vé hạng này chỉ khoảng 2,4-2,6 triệu đồng một chiều, còn hiện các chỗ còn lại chủ yếu là hạng thương gia, giá 3,9-5 triệu đồng.

Tính cả hai chiều, chi phí vé của gia đình có thể vượt 40 triệu đồng, gấp đôi năm ngoái. Cuối cùng, bà chuyển sang mua vé TP HCM - Đà Nẵng, rồi đi taxi về Quảng Ngãi, dự kiến tiết kiệm khoảng 20 triệu đồng.

Bà Hồng, ở phường Gia Định, cũng phải tính lại kế hoạch về quê. Hồi đầu tháng 10, gia đình dự định mua bốn vé TP HCM - Thanh Hóa khứ hồi với tổng chi phí khoảng 23 triệu đồng. Do chưa thu xếp đủ tiền, bà chần chừ thêm một thời gian. Chưa đầy một tháng sau, giá vé tăng lên khoảng 38 triệu đồng, tức mỗi vé khứ hồi tăng thêm gần 4 triệu đồng. Gia đình bà đang tính đi xe khách chiều ra Bắc, đồng thời lùi ngày bay về để giảm chi phí.

Vé máy bay Tết Đinh Mùi tăng nhanh. Ảnh: An Na

Theo các đại lý, thị trường vé máy bay Tết năm nay bắt đầu sớm hơn mọi năm do lịch nghỉ được xây dựng và chốt sớm. Ngay từ đầu tháng 8, Bộ Nội vụ đã lấy ý kiến các phương án nghỉ Tết Đinh Mùi 2027, giúp người lao động sớm chủ động kế hoạch về quê. Nhu cầu vì thế có xu hướng tập trung vào khoảng 25-29 tháng Chạp, khiến vé phổ thông ở một số chặng sớm bán hết.

Bà Hoài Thu, đại lý vé máy bay tại Hà Nội, cũng cho biết mặt bằng giá vé Tết năm nay cao hơn khoảng 5-7% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh khách đặt vé sớm, nhu cầu của khách du lịch quốc tế cũng góp phần tạo thêm áp lực lên nhiều đường bay.

Ngoài ra, giá vé được chia thành nhiều dải và thay đổi theo lượng chỗ đã bán. Khi các mức giá thấp trên chuyến bay được nhiều người lựa chọn nhanh chóng hết, hành khách đặt sau phải mua vé ở mức cao hơn.

Khảo sát trên website các hãng cho thấy, nhiều chặng từ TP HCM đi miền Trung, miền Bắc vào những ngày cao điểm trước Tết đã ít lựa chọn ở hạng phổ thông. Với các chuyến bay ngày 1-2/2/2027, tức 25-26 tháng Chạp, một số chuyến giờ đẹp không còn vé phổ thông; các hạng còn lại có giá khoảng 3,6-5,3 triệu đồng một chiều. Một số chuyến đã hết chỗ, hành khách phải cân nhắc giờ bay muộn hoặc sáng sớm.

Trên chặng TP HCM - Hà Nội ngày 4/2 (28 tháng Chạp), giá vé một chiều của Vietjet khoảng 3,4 triệu đồng, Sun PhuQuoc Airways và Vietnam Airlines khoảng 3,7 triệu đồng. Các mức giá khảo sát đã gồm thuế, phí nhưng chưa tính những dịch vụ mua thêm; giá có thể thay đổi theo thời điểm đặt và số chỗ còn lại.

Giá vé máy bay TP HCM - Thanh Hóa ngày 31/1/2027 chỉ còn hạng thương gia. Ảnh: Thi Hà

Tuy nhiên, vé đắt không diễn ra đồng đều ở cả hai chiều. Trước Tết, người dân từ TP HCM về các tỉnh miền Trung, miền Bắc đông, trong khi chiều bay từ các địa phương vào thành phố còn nhiều ghế trống. Sau kỳ nghỉ, dòng khách đảo ngược: các chuyến bay về TP HCM đông hơn, còn chiều từ thành phố về quê lại vắng khách.

Theo các hãng hàng không, doanh thu từ những chuyến bay đông khách phải bù đắp một phần chi phí khai thác chiều ngược lại, khi lượng khách thấp hơn nhiều. Có chuyến bay chỉ lấp đầy khoảng một phần ba hoặc một nửa số ghế. Để thu hút khách cho những chiều bay ít nhu cầu, các hãng tung nhiều chương trình khuyến mại. Giá vé một số chặng chỉ vài chục nghìn đồng nếu chưa gồm thuế, phí, hoặc khoảng 700.000-1,4 triệu đồng một chiều khi đã gồm thuế, phí. Dù thấp hơn đáng kể so với chiều cao điểm, nhiều chuyến vẫn không bán hết ghế.

Sự lệch pha giữa hai chiều khiến các hãng không thể chỉ tăng chuyến ở những đường bay đông khách mà còn phải tính khả năng khai thác chiều ngược lại. Việc bổ sung chuyến để đáp ứng nhu cầu trước Tết cũng đồng nghĩa hãng phải tìm khách cho chiều bay ít nhu cầu sau đó. Đây là một trong những yếu tố khiến giá vé giữa hai chiều có thể chênh lệch lớn.

Dù vậy, các hãng cho biết, vẫn tăng nguồn cung để đáp ứng nhu cầu cao điểm. Vietjet mở bán 3,1 triệu vé trên toàn mạng bay trong nước và quốc tế dịp Tết, tăng 6% so với cùng kỳ, trong đó khoảng 2 triệu vé nội địa.

Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Vasco) dự kiến cung ứng gần 3,7 triệu chỗ trên toàn mạng bay nội địa và quốc tế trong giai đoạn 22/1-20/2/2027, tăng 11% so với Tết năm ngoái. Trên các đường bay nội địa, hãng tăng chỗ giữa TP HCM và Hà Nội 15,4%, TP HCM - Đà Nẵng 7%; các chặng từ TP HCM đi Hải Phòng, Thanh Hóa, Vinh, Huế tăng 6-13%.

Vietnam Airlines cho biết, giá vé được xây dựng linh hoạt theo đường bay, ngày giờ khởi hành, nhu cầu và tình hình đặt chỗ. Trên những chuyến bay có nhu cầu cao, các hạng giá thấp thường được bán hết sớm. Hãng cũng tăng chuyến vào khung giờ đêm và sáng sớm, từ 21h hôm trước đến 5h hôm sau, chiếm khoảng 17% tổng số chuyến bay dịp Tết, nhằm phân bổ nhu cầu và khai thác thêm năng lực vận chuyển. Hãng tiếp tục theo dõi lượng đặt chỗ để xem xét bổ sung chuyến hoặc điều chỉnh số chỗ mở bán tùy nguồn lực khai thác.