Giá vàng hôm nay 12/11: Tiếp tục lao dốc, mất mốc 4.000 USD/ounce

Giá vàng thế giới xuống dưới ngưỡng 4.000 USD/ounce khi dữ liệu lạm phát Mỹ cao hơn dự báo làm gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất. Việc đánh mất ngưỡng hỗ trợ quan trọng 4.000 USD/ounce sau hai tuần duy trì trên mức này làm dấy lên lo ngại về một làn sóng bán tháo mới. Các chuyên gia cảnh báo giá vàng có thể giảm về ngưỡng 3.900 USD/ounce.

Áp lực giảm giá gia tăng sau khi báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ cho thấy lạm phát tháng 10 tăng 0,4%, cao hơn mức dự báo 0,3%. Lạm phát cơ bản cũng tăng 0,3%, vượt mức dự báo 0,2%. Những số liệu này củng cố kỳ vọng Fed tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ trong tháng 12.

Goldman Sachs cũng điều chỉnh dự báo, cho rằng Fed có thể tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản trong tháng 12/2026 và tháng 3/2027. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm vượt 5% trước khi giảm về khoảng 4,98%, còn chỉ số USD duy trì quanh 102,7.

Giá vàng tiếp tục lao dốc. (Ảnh: Minh Đức).

Đồng USD mạnh và lợi suất trái phiếu cao tiếp tục là những yếu tố bất lợi đối với vàng, tài sản không sinh lãi.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 12/11, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 137 - 140 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 900.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng nhẫn SJC hiện ở mức 135,8- 139,8 triệu đồng/lượng, giảm 900.000 đồng/lượng.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 3.987 USD/ounce, giảm 47 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Diễn biến giá vàng trong nước những ngày gần đây. (Nguồn: SJC).

Trong ngắn hạn, vàng chịu tác động trái chiều từ nhu cầu trú ẩn an toàn và kỳ vọng Fed tiếp tục tăng lãi suất. Theo phân tích kỹ thuật của Kitco, vùng 4.051 - 4.089 USD/ounce là kháng cự gần, trong khi các ngưỡng hỗ trợ nằm tại 4.021 USD và 3.991 USD/ounce.

Trong ngắn hạn, giá vàng vẫn đối mặt rủi ro giảm nếu các dữ liệu kinh tế Mỹ tiếp tục củng cố triển vọng Fed thắt chặt chính sách tiền tệ.

Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường đánh giá xác suất Fed tăng lãi suất 0,5 điểm phần trăm là 13,2%. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng và đồng USD mạnh lên tiếp tục gây sức ép đối với giá vàng.

Ông Bark Melek, Trưởng bộ phận Chiến lược hàng hóa tại TD Securities, dự báo, giá vàng có thể quay về ngưỡng hỗ trợ 3.900 USD/ounce. Theo ông, nhu cầu mua vàng của các ngân hàng trung ương vẫn là yếu tố hỗ trợ quan trọng nhưng có thể không đủ bù đắp sự suy yếu của nhu cầu đầu tư.