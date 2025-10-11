Giá vàng hôm nay, 11-10: Tăng mạnh trở lại

Giá vàng hôm nay lại nóng lên

Đầu ngày 11-10, giá vàng trên thị trường thế giới đóng cửa cuối tuần tại 4.018 USD/ounce, tăng 63 USD so với mức thấp nhất trong phiên giao dịch đêm qua (3.955 USD/ounce). Giá vàng giao tháng 12 cũng tăng 37 USD, đạt 4.009 USD/ounce.

Sự phục hồi mạnh mẽ này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ - Trung Quốc nóng lên do từ ngày 14-10, Trung Quốc sẽ áp thuế đặc biệt đối với các tàu Mỹ cập cảng nước này, để trả đũa kế hoạch của Mỹ thu phí cảng đối với các tàu của Trung Quốc. Điều này có thể làm cho hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp trở nên khó khăn. Từ đó, giới đầu tư quốc tế bán tháo cổ phiếu, khiến chứng khoán Mỹ chìm trong sắc đỏ. Nhiều người đã dịch chuyển dòng vốn vào vàng để kiếm lời. Giá vàng hôm nay đương nhiên tăng mạnh trở lại.

Trong khi đó, Cục Thống kê Lao động Mỹ đã triệu hồi nhân viên để chuẩn bị báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9, dự kiến công bố cuối tháng này. Dữ liệu CPI cũng sẽ ảnh hưởng đến quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong cuộc họp chính sách tiền tệ ngày 28 và 29-10.

Một số nhà phân tích dự báo biến động giá vàng sẽ tiếp tục ở mức cao, do chịu ảnh hưởng từ các yếu tố kinh tế vĩ mô và căng thẳng địa chính trị. Nhà đầu tư cần theo dõi sát báo cáo CPI sắp tới của Mỹ và các diễn biến thương mại Mỹ-Trung để đánh giá xu hướng thị trường trong những ngày sắp tới.