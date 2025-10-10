Giá vàng vượt 4.000 USD/ounce: Cơn sốt mới giúp các nước Ả Rập giàu hơn hàng chục tỷ USD

Theo Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), mức giá vàng vượt 4.000 USD/ounce lần đầu tiên trong lịch sử là kết quả của “một hỗn hợp” gồm lạm phát kéo dài, bất ổn chính trị và lo ngại tài khóa toàn cầu. Nigel Green, Giám đốc điều hành tập đoàn tư vấn tài chính deVere Group nhận định: “Giá vàng trên 4.000 USD phản ánh tâm lý lo ngại lan rộng của thị trường. Khi niềm tin suy yếu, nhà đầu tư tìm đến tài sản trú ẩn lâu đời nhất của nhân loại.”

Bên cạnh yếu tố tâm lý, kỳ vọng các ngân hàng trung ương lớn, đặc biệt là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), sẽ sớm cắt giảm lãi suất cũng góp phần đẩy giá vàng lên cao. Khi lãi suất thực thấp, vàng trở nên hấp dẫn hơn so với các kênh đầu tư sinh lời cố định.

Cơn sốt này khiến giá trị kho dự trữ vàng của các quốc gia tăng vọt – đặc biệt tại Trung Đông, nơi nhiều nước Ả Rập vốn đã sở hữu lượng vàng hàng trăm tấn.

Những quốc gia Ả Rập nào hưởng lợi nhiều nhất từ giá vàng kỷ lục?

Dẫn đầu khu vực là Saudi Arabia, với 323,1 tấn vàng – tương đương 41,9 tỷ USD giá trị theo mức giá mới. Đây là quốc gia có trữ lượng vàng lớn nhất thế giới Ả Rập, chiếm gần 30% tổng lượng vàng của 5 nước hàng đầu trong khu vực. Vàng được xem là phần quan trọng trong chiến lược đa dạng hóa tài sản của Ngân hàng Trung ương Saudi, giúp củng cố “tấm đệm” tài chính cho nền kinh tế đang chuyển mình theo tầm nhìn Vision 2030.

Đứng thứ hai là Lebanon, sở hữu 286,8 tấn, trị giá khoảng 37,2 tỷ USD. Trong bối cảnh nền kinh tế nước này đang vật lộn với khủng hoảng tài chính kéo dài, vàng trở thành “phao cứu sinh” hiếm hoi đảm bảo uy tín quốc tế và ổn định hệ thống ngân hàng.

Theo sau là Algeria với 173,6 tấn (22,5 tỷ USD), Iraq với 162,7 tấn (21,1 tỷ USD) và Libya với 146,7 tấn (19 tỷ USD). Mỗi quốc gia đều đang tận dụng đà tăng của vàng để củng cố dự trữ quốc gia và bảo vệ nền kinh tế trước biến động toàn cầu.

Đợt tăng giá này có ý nghĩa gì với kinh tế Ả Rập?

Theo các chuyên gia, việc giá trị dự trữ vàng tăng mạnh không chỉ giúp các nước Ả Rập “giàu” hơn trên sổ sách, mà còn mang lại không gian chính sách quý giá. Các nước có thể dùng vàng làm tài sản thế chấp, hoán đổi lấy thanh khoản hoặc phát hành các công cụ tài chính mới nhằm ổn định thị trường trong nước.

“Với những quốc gia như Algeria hay Iraq, lợi ích của đợt tăng giá không chỉ là con số. Nó tạo ra đòn bẩy chiến lược giúp củng cố niềm tin tín dụng và mở rộng dư địa tài khóa,” Nigel Green phân tích.

Ngoài ra, lạm phát toàn cầu và chi phí nợ công tăng cao càng khiến vàng hấp dẫn hơn. Khi các ngân hàng trung ương phát tín hiệu nới lỏng chính sách tiền tệ, vàng càng trở thành lựa chọn phòng thủ hàng đầu trong dài hạn.

Liệu đà tăng của vàng có bền vững?

Mặc dù giá vàng đang ở đỉnh lịch sử, giới phân tích cảnh báo đây có thể chỉ là “bước dạo đầu” cho một giai đoạn biến động mới. Nếu căng thẳng chính trị và áp lực lạm phát vẫn chưa hạ nhiệt, vàng có thể duy trì mức giá cao trong thời gian dài.

Tuy nhiên, đà tăng quá nhanh cũng khiến nhiều nhà đầu tư lo ngại về khả năng điều chỉnh. Một số chuyên gia cho rằng vàng có thể tạm thời chững lại trước khi xác lập mặt bằng giá mới.

Theo cập nhật mới nhất, lúc 6 giờ ngày 10-10, giá vàng hôm nay trên thị trường thế giới giảm mạnh 82 USD/ounce, từ mức 4.060 USD/ounce xuống còn 3.978 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 12 cũng không nằm ngoài xu hướng này, giảm 41 USD xuống mức 4.030 USD/ounce.

Dù vậy, với các quốc gia Ả Rập, những người nắm giữ hàng trăm tấn vàng thì bất kỳ kịch bản nào cũng mang lại lợi thế đáng kể cho “túi tiền quốc gia”.