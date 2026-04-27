Giá vàng sẽ ra sao trong tuần này sau loạt quyết định chính sách của các ngân hàng trung ương?

Trong tuần trước, giá vàng thế giới đã có những biến động trái chiều tương đối mạnh. Tuy nhiên, thị trường đã chấm dứt chuỗi tăng 4 tuần liên tiếp và kết thúc với mức giảm khoảng 135 USD mỗi ounce tính chung tuần.

Cụ thể, kim loại quý đã có phiên tăng khá tốt trong phiên đầu tuần, tuy nhiên sau đó đã bị bán tháo, chứng kiến phiên giảm khoảng hơn 2% vào ngay ngày thứ Ba.

Các nhà phân tích cho rằng động thái này là do đồng đô la Mỹ mạnh hơn, lợi suất trái phiếu tăng và kỳ vọng ngày càng tăng rằng lạm phát dai dẳng sẽ giữ lãi suất ở mức cao trong thời gian dài hơn, làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý không sinh lời.

Cùng với đó, thị trường cũng phản ứng với căng thẳng địa chính trị leo thang ở Trung Đông, bao gồm cả những gián đoạn mới đối với hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz, khiến giá dầu tăng mạnh và làm gia tăng lo ngại về lạm phát, gây áp lực lên giá kim loại quý khi các nhà giao dịch đánh giá lại triển vọng chính sách tiền tệ.

Các quyết định chính sách tiền tệ tuần này dự báo sẽ ảnh hưởng đến giá vàng

Đến giữa tuần, giá vàng bắt đầu ổn định khi thị trường tiếp nhận những thông tin thay đổi xung quanh thỏa thuận ngừng bắn mong manh và các cuộc đàm phán đang diễn ra liên quan đến xung đột Mỹ - Iran. Việc giảm bớt rủi ro địa chính trị tạm thời đã giúp kiềm chế áp lực bán, trong khi các nhà đầu tư mua vào khi giá giảm đã xuất hiện gần các mức hỗ trợ quan trọng quanh mức 4.650–4.700 USD.

Chốt tuần, giá vàng thế giới đứng quanh vùng 4.694 USD/ounce.

Trong nước, giá vàng SJC chốt tuần tại 166,3 – 168,8 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Trong khi vàng nhẫn quanh vùng 165,8 0 168,8 triệu đồng/lượng.

Như vậy, so với cuối tuần liền trước, giá vàng đã giảm 3,2 triệu đồng mỗi lượng, tương đương mức giảm trên thị trường quốc tế. Theo giá quy đổi, giá vàng trong nước hiện đang cao hơn vàng thế giới khoảng 17 triệu đồng mỗi lượng.

Khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy các chuyên gia và giới đầu tư tiếp tục duy trì quan điểm thận trọng, không chắc chắn về triển vọng giá kim loại quý.

Cụ thể, trong số 16 nhà phân tích đã tham gia Khảo sát Vàng của Kitco News, chỉ có 5 chuyên gia, tương đương 31%, dự đoán giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, trong khi cũng có 5 người khác dự báo giá sẽ giảm. Sáu nhà phân tích còn lại dự báo giá sẽ tiếp tục điều chỉnh trong ngắn hạn.

Trong khi đó, cuộc thăm dò trực tuyến của Kitco cho thấy, có 38% các nhà đầu tư bán lẻ dự đoán giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, trong khi 31% dự đoán giảm và 31% còn lại cho rằng kim loại quý sẽ đi ngang.

Sau nhiều tuần ít tin tức kinh tế, tuần tới sẽ có rất nhiều dữ liệu quan trọng, đặc biệt là các quyết định chính sách của các ngân hàng trung ương gồm Nhật Bản, Canada, Mỹ, Anh, Ngân hàng trung ương châu Âu. Thị trường sẽ quan sát, chờ đợi những tin tức này để có thêm dữ liệu về hướng đi của kim loại quý.