Dầu thô Mỹ về dưới 90 USD, giá vàng mất gần 100 USD

Lúc 20h ngày 27/5 (giờ Việt Nam), giá dầu thô Mỹ WTI giảm 5,7% về 88,5 USD một thùng. Dầu thô Brent hạ 4,7% về 95 USD.

Thị trường đi xuống nhờ kỳ vọng Iran sẽ khôi phục giao thông qua eo biển Hormuz. Reuters trích thông tin từ đài truyền hình quốc gia Iran cho biết Tehran có trong tay bản dự thảo ban đầu, không chính thức về một khuôn khổ cho biên bản ghi nhớ với Mỹ.

Theo thỏa thuận này, Iran khôi phục hoạt động vận tải thương mại qua eo biển Hormuz trong vòng một tháng. Đổi lại, Mỹ rút lực lượng quân sự khỏi khu vực lân cận Iran và dỡ bỏ phong tỏa với các cảng biển nước này. Iran dự kiến phối hợp với Oman quản lý hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz.

Diễn biến giá dầu thô Mỹ WTI trong một năm qua. Đồ thị: Trading Economics

Dù vậy, đài truyền hình nhà nước Iran cho biết khuôn khổ này chưa được hoàn tất. Tehran cũng nhấn mạnh sẽ không thực hiện bất kỳ bước đi nào nếu chưa có "xác minh cụ thể".

Trên thị trường vàng, giá thế giới cũng đang giảm mạnh, do triển vọng chấm dứt chiến sự còn thiếu chắc chắn. Mỗi ounce vàng hiện mất 93 USD về 4.413 USD. Đây là mức thấp nhất kể từ cuối tháng 3.

Eo biển Hormuz bị phong tỏa 3 tháng qua do xung đột Trung Đông, gây gián đoạn 20% nguồn cung dầu thô và khí hóa lỏng (LNG) toàn cầu. Việc này khiến giá dầu Brent có thời điểm vượt 120 USD, làm tăng áp lực lạm phát.

Giá vàng thế giới vì thế chịu sức ép suốt chiến sự, khi lạm phát tăng tốc khiến các ngân hàng trung ương ngần ngại giảm lãi suất. Dù là công cụ phòng trừ rủi ro trong thời kỳ lạm phát và biến động kinh tế - chính trị, kim loại quý gặp bất lợi trong môi trường lãi suất cao, do không trả lãi cố định.