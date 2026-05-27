Chốt giá vàng hôm nay ngày 27/5 tiếp đà giảm rất mạnh

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 27/5, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 27/5 giảm giá vàng miếng xuống mức 160,7 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 27/5, giá vàng trong nước ngày 27/5/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 157,7 triệu đồng/lượng mua vào và 160,7 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 27/5 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng giảm 800.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 157,7 triệu đồng/lượng mua vào và 160,7 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 800.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 27/5 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 157,7 triệu đồng/lượng mua vào và 160,7 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 800.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 157,7 triệu đồng/lượng mua vào và 160,7 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 800.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 27/5, tiếp tục giảm mạnh cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 27/5, tiếp tục giảm mạnh giá vàng miếng và giá vàng nhẫn.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 27/5, giảm mạnh ở một số thương hiệu vàng lớn.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 157,5 –160,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 157,2 – 160,2 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 800.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 157,5 – 160,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 27/5 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 27/5 giảm mạnh với giá vàng giao ngay giảm 79 USD/ounce, xuống mức 4.431 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 6/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.516 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới lại tiếp đà giảm giá mạnh, lùi sâu xuống gần mốc 4.400 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, các chuyên gia nhận định, thị trường vàng thế giới tiếp tục chịu áp lực giảm trong bối cảnh nhà đầu tư thận trọng trước diễn biến căng thẳng mới tại Trung Đông.

Theo ông Lukman Otunuga - Chuyên gia phân tích cấp cao tại FXTM, giá vàng đang lùi về gần vùng hỗ trợ 4.450 USD/ounce khi kỳ vọng về một thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran suy yếu.

Dù vậy, triển vọng dài hạn của vàng chưa hẳn tiêu cực. Commerzbank cho rằng nếu căng thẳng Mỹ - Iran hạ nhiệt, giá vàng có thể phục hồi trở lại về cuối năm.

Bên cạnh đó, lực mua vàng của các ngân hàng trung ương vẫn là yếu tố hỗ trợ quan trọng, nhất là trong bối cảnh bất ổn địa chính trị khiến nhu cầu đa dạng hóa dự trữ tiếp tục gia tăng.

Với giá vàng trong nước giảm và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.431 USD/ounce (tương đương khoảng 141,2 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 27/5 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 19,5 triệu đồng/lượng.

